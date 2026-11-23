Dal 26 al 29 novembre Catanzaro ospita Edilexpo Calabria 2026, la Fiera dell’Edilizia e delle Energie Rinnovabili. Quattro giorni di incontri, convegni e innovazione con aziende, professionisti, ordini e studenti, per approfondire le nuove sfide delle costruzioni e della sostenibilità

Manca ormai pochissimo al taglio del nastro di Edilexpo Calabria 2026, l’appuntamento più atteso dell’anno per il comparto delle costruzioni e della transizione ecologica. Il conto alla rovescia è ufficialmente iniziato e il fermento attorno alla manifestazione conferma il ruolo centrale che Edilexpo Calabria riveste per il tessuto economico del territorio

Il taglio del nastro, previsto Giovedi 26 novembre alle ore 10,00 presso l’Ente Fiera di Catanzaro, segna l’inizio di una quattro giorni che si preannuncia già da record, accompagnata da un palpabile entusiasmo che coinvolge trasversalmente aziende, tecnici, ordini professionali e giovani studenti.

Una sinergia che accende l’entusiasmo del territorio

A testimoniare la grande attesa per questa edizione è la straordinaria risposta del mondo istituzionale e associativo. La fiera gode infatti del patrocinio di realtà di primo piano come ANCE e Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Proprio l’Ente Camerale sarà presente con due workshop, pronto a supportare concretamente le imprese attraverso l'illustrazione di bandi e nuove opportunità operative per le tre Province.

Grande partecipazione si registra anche sul fronte delle professioni tecniche e della formazione. Gli Ordini Professionali di Ingegneri, Architetti, Periti Industriali e Geometri della Provincia di Catanzaro hanno accolto con entusiasmo l'invito a diventare parte attiva della manifestazione, curando un fitto calendario di convegni e momenti di alta formazione. Un’opportunità preziosa non solo per l’aggiornamento dei professionisti già affermati, ma anche per gli studenti e i futuri progettisti, che avranno modo di confrontarsi direttamente con le innovazioni del mercato e le sfide della sostenibilità.

E proprio le nuove generazioni, ossia gli studenti degli Istituti professionali di varie zone della Regione, saranno in visita con i loro docenti a completare i percorsi di formazione scuola lavoro e per provare a conoscere il proprio futuro.

I temi al centro della quattro giorni

Le parole chiave saranno: sostenibilità, efficienza e networking. Il programma ruoterà attorno a tre grandi pilastri:

Edilizia del futuro : focus su bioedilizia, materiali all'avanguardia e sistemi costruttivi di ultima generazione.

: focus su bioedilizia, materiali all'avanguardia e sistemi costruttivi di ultima generazione. Ristrutturazione delle abitazioni : soluzioni pratiche e intelligenti per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare il comfort domestico e abbattere i consumi.

: soluzioni pratiche e intelligenti per riqualificare il patrimonio immobiliare, migliorare il comfort domestico e abbattere i consumi. Energie rinnovabili: tecnologie per l'indipendenza energetica e l'integrazione architettonica del fotovoltaico.

Gli argomenti dei vari dibattiti e le novità dei protagonisti saranno poi affrontati presso il Salotto della Comunicazione, sulle pagine social dirette trasmesse e video per accompagnare il pubblico durante tutta la kermesse.

Verso l'apertura: le anticipazioni sui social

In attesa dell’apertura ufficiale dei cancelli, l’atmosfera si scalda anche online. I protagonisti della manifestazione, aziende e professionisti, hanno già annunciato la loro partecipazione invitando il pubblico a visitare in modo massiccio una fiera che rappresenta un grande risultato per gli organizzatori ed un traguardo magnifico per tutta l’economia calabrese di settore.

Edilexpo Calabria – Fiera dell’Edilizia e delle Energie Rinnovabili - dal 26 al 29 novembre 2026

Ente Fiera "Giovanni Colosimo", Catanzaro

Info e aggiornamenti: edilexpocalabria.com