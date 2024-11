Gli operai dell’amministrazione provinciale e gli operai idraulico forestali di Calabria Verde sono stati impegnati nel ripristino del sentiero

L’azione sinergica tra la Provincia di Catanzaro, guidata dal presidente Enzo Bruno, e l’azienda Calabria Verde, diretta dal commissario straordinario Aloisio Mariggiò, per garantire la tutela e la salvaguardia del patrimonio ambientale e la sicurezza dei cittadini, produce i primi importanti risultati.

In via di completamento, infatti, la bonifica e la sistemazione del percorso fitness interessato da una serie di frane e smottamenti causati dal maltempo nei mesi invernali. Operai dell’amministrazione provinciale di Catanzaro e gli operai idraulico forestali dell’azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna sono impegnati nel ripristino del sentiero e del restyling del tracciato con la pulizia e la sistemazione del tratto sterrato. Nelle prossime settimane saranno anche sistemate e riposizionate le staccionate danneggiate e divelte, mentre continua la pulizia del percorso al fine attività di intervento che rientra nella strategia di contrasto al fenomeno degli incendi concertata con Calabria Verde.

!banner!

Il presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, ha voluto ringraziare il commissario straordinario Aloisio Mariggio per l’attivismo, l’attenzione e la fondamentale collaborazione.

Il settore competente, diretto dalla dirigente Rosetta Alberto, inoltre, in merito alla richiesta di un gruppo di fruitori di anticipare l’orario di apertura del parco fa sapere che tale disposizione non è nella disponibilità della Provincia di Catanzaro poiché il servizio di vigilanza, che sostituisce la polizia provinciale dopo la soppressione del corpo stabilita dalla legge di riforma Delrio, viene predisposta dalla Regione Calabria che, in quanto ente titolare della funzione competente, ne sopporta le spese di gestione. La Provincia potrebbe anche farsi carico di mediare con la Regione l’anticipazione dell’orario di apertura, ma questo porterebbe come conseguenza l’anticipazione della chiusura della struttura.

l.c.