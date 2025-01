Ambiente

Centrale del Mercure, la diatriba sul potenziamento

Amministratori, sindacati ed associazioni datoriali del territorio del Pollino riuniti in un comitato di protesta per la difesa della centrale elettrica della Valle del Mercure. Il Consiglio regionale ha approvato una norma per il suo depotenziamento, ma si temono gravi ripercussioni per l'economia del comprensorio. Oggi conferenza stampa di sindaci e rappresentanti istituzionali