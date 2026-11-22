Le voci di due minorenni strappati ad un destino peggiore e qui trasformati nella persona e nella mentalità. «Non è come si vede nei film – aggiungono – qui umanità e persone capaci di trasmettere nozioni pratiche e sicurezza»

Il nostro viaggio all'interno di un carcere minorile continua. Dopo avere ascoltato il punto di vista della polizia penitenziaria e sempre con il supporto della Camera Penale Cantàfora di Catanzaro (con gli avvocati Mungo e Coppolillo a supporto logistico) il Network LaC ha incontrato alcuni giovani ospiti del Silvio Paternostro. Dalle loro risposte emerge chiara e potente la funzione di una struttura che può essere in grado di rimetterli in pista per rifarsi una vita.

«Io ero abituato a vedere film sugli interni delle carceri per i minori, ok: non si fuma, non c'è televisione, non c'è niente, solo cella e cella. Invece no! -afferma con tutta sicurezza “Massimo”, nome convenzionale- c'è scuola, c'è tutto, c'è lavoro, ti insegnano a lavorare, queste cose qua. Poi loro sono bravi perché ti stanno a sentire, non dappertutto è così. Io sono stato altrove e lo posso dire. E quindi, vuoi non vuoi, ti aiutano a crescere.

Quando sono arrivato qua, sapevo fare poche cose. Poi c'è stato un assistente che ci ha insegnato a fare un po' a tutti a fare un po' delle cose. E quindi lavori di muratura, pittura, idraulico. Ora posso dire che all'inizio, non volevo stare qua. Ora sembra pure strano detto da un detenuto, però a me piace, nel senso è piaciuta questa esperienza. Mettendo a confronto la mia vita di prima, cioè da un ragazzino, e come stava andando, io sarei diventato, che ne so, un alcoolizzato, un drogato, un tossico.Può essere che facevo cavolate bruttissime. Però mi ha fermato da diventare ancora peggio»

Molti di questi ragazzi del resto ora hanno solo bisogno di fiducia e serenità.

«La mia aspirazione? Finire il più presto possibile questa vita – dice “Armando” – cioè cambiare vita totalmente, come se la prima volta che fossi nato. Passare più tempo con la mia famiglia, con la mia ragazza e soprattutto con i miei fratelli. Andarmene all'estero a cambiare vita, a fare, cioè non far preoccupare la mia famiglia e la mia ragazza.Restare tranquilli. La mia aspettativa è molto basica, nel senso lavoro, famiglia e siamo a posto. Quello.Io aspiro a quello»