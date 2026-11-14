La sottosegretaria all’Economia e Finanze Sandra Savino ha parlato dei falsi allarmi bomba nelle scuole durante la visita al Gruppo della Guardia di Finanza di Sibari: «L’Italia è sotto attacco, è un’emergenza che ormai va avanti da giorni», ha detto. Secondo Savino il governo Meloni aveva già convocato una riunione. Le mail arrivano nelle segreterie tutte uguali e nello stesso momento, a migliaia di indirizzi. Annunciano un ordigno nascosto nell’edificio e portano la firma di un sedicente Mikhail Andropov, con minacce rivolte anche a Palazzo Chigi e alla presidente del Consiglio. Il primo invio è di mercoledì 11 novembre. Il giorno dopo, secondo i dati di Palazzo Chigi, i messaggi sono arrivati a 3.788 istituti dal Veneto alla Sicilia. Ne sono stati evacuati 77 e in 36 le lezioni sono riprese in mattinata. Le forze dell’ordine non hanno trovato nessun ordigno. Giovedì le evacuazioni sono state poche perché a metà mattinata il governo ha mandato una circolare a presidi e prefetti. Una mail spedita in massa, senza altri elementi concreti, non basta più per far uscire gli studenti dalle aule, e il prefetto può ordinare l’evacuazione solo se emergono rischi specifici. La decisione è stata presa nella riunione tecnica del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, con il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Giuseppe Valditara. Nelle stesse ore la premier ha incontrato le opposizioni e ha chiesto unità sulla sicurezza. Piantedosi, in un’intervista al Quotidiano nazionale, ha parlato di una strategia che «in Italia come in altri Paesi europei, punta a creare allarme, condizionare la vita quotidiana dei cittadini». Il ministro dell’Interno ha detto che la sicurezza resta la priorità, ma «dobbiamo evitare che chi diffonde queste minacce riesca a imporre la propria agenda sulla vita di milioni di persone».

Per oggi, venerdì 13 novembre, Palazzo Chigi ha convocato un tavolo tecnico ristretto con le amministrazioni centrali e gli organismi che si occupano di sicurezza. Le procedure da scrivere non riguardano solo le scuole ma anche ospedali, trasporti, telecomunicazioni ed enti locali. Ogni amministrazione dovrà indicare come riconoscere in fretta una minaccia infondata, con criteri, procedure e catene di comando. Sulle mail indagano due procure. A Roma i pm dell’antiterrorismo hanno aperto un fascicolo per procurato allarme e minacce aggravate, a Milano si procede contro ignoti per procurato allarme e pubblica intimidazione. Prima delle mail di Andropov le scuole italiane ne avevano già ricevute altre. Il 19 ottobre un centinaio di istituti era stato raggiunto da messaggi che annunciavano attentati, il 2 novembre circa 280, con testi in arabo firmati da un sedicente Corpo delle Guardie della Rivoluzione islamica.

A Sibari a Savino è stato chiesto se vivere in emergenza per settimane possa avere conseguenze sociali ed economiche. La sottosegretaria ha risposto ricordando la pandemia: «Purtroppo noi abbiamo imparato un po’ a vivere in emergenza con quel terribile fenomeno che è stato il Covid. Quindi abbiamo cambiato un po’ paradigma, siamo in grado ormai di affrontare le emergenze di quasi qualsiasi tipo si vengano a presentare». Savino ha però chiesto più soldi per la difesa dei sistemi informatici: «Questa è un’emergenza che però ci deve far riflettere su quelli che sono gli investimenti che noi dovremmo fare proprio rispetto alla sicurezza, alla cybersicurezza», ha detto. Nel suo comune è assessore e segue la digitalizzazione dei servizi: «Ho la necessità di proteggere tutti i servizi e tutti i dati. Perché non dobbiamo dimenticare che in questo momento i dati sono quello che rendono maggiormente da un punto di vista anche economico a chi tenta di impossessarsene. Quindi è un tema importante la sicurezza, però sono necessari degli investimenti. Credo che anche questa volta saremmo in grado di affrontare questa emergenza».