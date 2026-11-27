Un'iniziativa privata, promossa da comuni cittadini, nasce per contribuire a migliorare il comfort dei pazienti sottoposti alle cure e di chi ogni giorno li assiste, rimanendo accanto a loro per ore. La raccolta resterà aperta fino a Natale e sarà destinata ad Apso, l’Associazione per la Promozione dei Servizi di Oncologia

È stata avviata su GoFundMe una raccolta fondi a sostegno del reparto di Oncologia dell'ospedale San Francesco di Paola, diretto dal Gianfranco Filippelli, che è anche coordinatore regionale della rete oncologica regionale (qui il link: https://gofund.me/b054fed64).

Un’iniziativa popolare

Si tratta di un'iniziativa privata, nata dalla volontà di offrire un contributo concreto a una realtà sanitaria che rappresenta un punto di riferimento importante per tanti pazienti del territorio. L’obiettivo, è infatti quello di finanziare iniziative che possano alleggerire la permanenza in reparto dei pazienti oncologici durante la somministrazione delle terapie.

Le somme raccolte saranno trasferite e gestite dall'APSO – Associazione per la Promozione dei Servizi in Oncologia, alla quale saranno affidate le risorse destinate alle finalità dell'iniziativa.

La raccolta fondi non è destinata al finanziamento delle cure

L'obiettivo della raccolta non è finanziare le cure oncologiche, che sono gratuite e garantite dal Servizio Sanitario Nazionale, ma sostenere interventi e iniziative finalizzati a migliorare il comfort e la qualità della permanenza in reparto dei pazienti, dei loro accompagnatori e, perché no, anche degli operatori sanitari che quotidianamente si prendono cura di loro.

L'iniziativa nasce dalla consapevolezza delle difficoltà, delle fragilità e del percorso spesso complesso che accompagnano una diagnosi oncologica. Un'esperienza che coinvolge non soltanto chi affronta direttamente la malattia, ma anche le loro famiglie.

Raccolta fondi fino a Natale

La raccolta fondi resterà attiva fino a Natale ed è aperta alla partecipazione di tutti coloro che desiderano contribuire, anche con una piccola donazione. Ogni gesto di solidarietà può fare la differenza e trasformarsi in un aiuto concreto per rendere più accogliente e umano un luogo nel quale ogni giorno si affrontano battaglie importanti.