Sono pochissimi i bambini che in Burkina Faso hanno la fortuna di poter studiare. La scuola pubblica ha tante carenze e garantisce, seppure raramente, appena i primi cicli. Chi vuole appredere un mestiere o imparare una professione deve pagare. Così sono tante le bambine ed i bambini che la mattina vagano per le strade polverose in cerca di fortuna.

In spalla uno "zainetto di latta", un grande contenitore di prodotti in scatola, legato con delle cordicelle e riutilizzato all'uopo. Chi porta questi particolari zainetti, pertanto, non è uno studente ma un figlio di nullatenenti assoluti se non un orfano, che passa le giornate a rovistare ovunque e raccogliere scarti che più scarti non si può, in un posto dove c'è poco o nulla da buttare.

Di giorno vivono per strada e di notte, probabilmente, si accampano come possano. Lo zaino di latta è il loro unico corredo col quale affrontano le incognite di una vita difficile, della quale tento di immaginare i risvolti, ma poi al solo pensiero da padre, pediatra e uomo finisco sempre per esserei una profonda e opprimente angoscia.