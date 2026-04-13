Domenica 19 aprile, alle 16.30, la sala convegni di Unioncamere a Lamezia Terme ospiterà un dibattito promosso dalla Discover Italy Foundation dedicato a “Cartelli di Sangue”, l’ultimo libro del procuratore di Napoli Nicola Gratteri e del professor Antonio Nicaso.

Un’opera che sta riscuotendo grande attenzione per la sua attualità e capacità divulgativa, offrendo uno sguardo approfondito sui nuovi scenari della criminalità organizzata.

Presenti gli stessi autori, il presidente della fondazione, Roberto Gallo, il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio delle province di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Ugo Floro, vicedirettore del magazine Destination Calabria, i sindaci di Lamezia Terme e Falerna, Mario Murone e Francesco Stella.

L’iniziativa sarà moderata da Antonella Grippo, giornalista e analista politica, conduttrice del Network LaC.



«Tenevamo moltissimo a realizzare questo momento di confronto alto, alla presenza del Procuratore Gratteri e di tante altre personalità del mondo istituzionale e imprenditoriale. La delicatezza della congiuntura che viviamo deve spingerci ad offrire chiavi di lettura importanti, per comprendere dove stiamo andando e gli scenari che ci attendono, sotto vari punti di vista», dichiara Roberto Gallo.

L'evento sarà trasmesso in diretta social sulle pagine ufficiali Facebook e Instagram di Discover Italy Foundation.