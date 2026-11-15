Il giornalista calabrese Luca Branda, coautore con Elenira Mendes del libro “Chico Mendes, mio padre”, racconta l’uomo che ha trasformato la difesa della foresta in una battaglia per i diritti, il lavoro e la dignità delle comunità. Un messaggio che attraversa il tempo e arriva fino ai nostri territori

Ci sono storie che non appartengono soltanto al passato. Continuano a parlarci perché raccontano battaglie ancora aperte: la difesa dell’ambiente, il diritto al lavoro, la dignità delle comunità, la possibilità di costruire un futuro senza essere costretti ad abbandonare la propria terra.

È il caso di Chico Mendes, sindacalista e raccoglitore di gomma brasiliano, diventato un simbolo mondiale della lotta contro la deforestazione e lo sfruttamento dell’Amazzonia. Fu assassinato il 22 dicembre 1988 davanti alla sua casa di Xapuri, nello Stato dell’Acre, ma la sua battaglia non si è fermata con la sua morte.

Elenira Mendes

A raccontarne la storia, da una prospettiva intima e familiare, è la figlia Elenira Mendes, che aveva appena quattro anni quando il padre venne ucciso. Lo fa insieme al giornalista italiano Luca Branda nel libro “Chico Mendes, mio padre”, pubblicato da Morellini Editore e Crêuza de Mä Edizioni nella collana Ostinati e Contrari e in libreria dal 30 ottobre. La prefazione è firmata da Ermete Realacci, mentre l’introduzione è di Marina Silva, figura di primo piano dell’ambientalismo brasiliano e già ministra dell’Ambiente del Brasile.

Luca Branda

Non è una biografia tradizionale. È il tentativo di restituire Chico Mendes alla sua dimensione umana: il padre, il marito, il lavoratore, l’uomo che conobbe sulla propria pelle l’ingiustizia e trasformò la propria esperienza in una battaglia collettiva.

Per Luca Branda, nato in Calabria, il legame con questa storia comincia molto lontano nel tempo, tra i banchi di scuola e una canzone dei Nomadi. Poi un viaggio in Brasile, l’esperienza amministrativa nel suo paese, Sant’Agata di Esaro, e il desiderio di mettere in relazione la tutela dell’ambiente con il futuro delle comunità. Da qui l’incontro con Elenira e l’idea del libro.

Nell’intervista Branda ripercorre la nascita del progetto, racconta l’eredità di Chico Mendes e indica un filo che unisce l’Amazzonia alla Calabria: non si può salvare un territorio senza salvaguardare le persone che lo abitano.

Lei racconta di aver incontrato Chico Mendes da bambino, attraverso le canzoni di impegno civile ascoltate a scuola, in particolare “Ricordati di Chico” dei Nomadi. Quella figura è rimasta nella sua memoria per anni. Che cosa è successo dopo il suo viaggio in Brasile? Quando ha capito che quella storia poteva e doveva diventare un libro?

A scuola avevamo un maestro di musica che ci faceva cantare canzoni dai significati sociali, capaci di stimolare la nostra curiosità. “Ricordati di Chico” dei Nomadi era una di queste. Tutti cantavamo il ritornello. Poi il maestro, che si chiama Francesco e che peraltro ha curato la parte fotografica del libro, ci spiegò chi fosse Chico Mendes. Da quel momento diventò un nostro amico, proprio come diceva la canzone.

Negli anni, anche grazie alla mia passione per la politica e per le tematiche “rossoverdi”, mi sono incuriosito, ho approfondito e ho letto la sua straordinaria storia.

Dal 2011 al 2019 ho avuto l’onore di guidare come sindaco il mio paese natale, Sant’Agata di Esaro, in provincia di Cosenza. Nel comune c’è una scuola professionale del settore legno che, durante il mio mandato, ho dovuto difendere continuamente dal rischio di chiusura a causa dei pochi iscritti. Siamo un piccolo paese, esposto al problema dello spopolamento.

Per affrontare questa difficoltà raccolsi la proposta dell’allora assessore regionale alla Cultura, Mario Caligiuri, e ospitammo nel nostro comune dodici ragazzi del Kurdistan iracheno, che frequentarono i cinque anni del percorso scolastico e ci permisero di salvare la scuola.

Da quell’esperienza nacque l’idea di sviluppare un progetto capace di coniugare la necessità di salvare la scuola con le tematiche ambientali, anche perché l’istituto era collegato alla filiera del legno.

Rientrato da un viaggio personale in Brasile, mi tornò in mente la storia di quell’uomo che si batteva anche per aprire scuole nella foresta amazzonica. Contattai Elenira, la figlia di Chico Mendes, e insieme provammo a sviluppare un progetto di accoglienza per studenti dell’Amazzonia e di sensibilizzazione sulle emergenze ambientali, che riguardano anche l’Italia.

Nel frattempo si è conclusa la mia esperienza da sindaco. Con Elenira abbiamo capito che la storia di suo padre meritava di essere raccontata direttamente attraverso gli occhi e la voce della figlia. Così è nata l’idea del libro “Chico Mendes, mio padre”.

Chico Mendes è diventato un simbolo internazionale della lotta ambientalista, ma questo libro, scritto insieme a sua figlia Elenira, vuole restituire anche l’uomo: il padre, il marito, il lavoratore, l’amico. Quanto è importante raccontare la dimensione privata di un personaggio storico per comprenderne davvero le scelte e il coraggio?

Elenira ha vissuto con il padre soltanto quattro anni. Ricostruire la sua figura attraverso i racconti della madre, dei parenti e dei compagni di lotta è stato anche un modo per costruire la propria identità.

Questo rende il libro diverso da una biografia tradizionale e ci permette di conoscere l’uomo, non soltanto le battaglie che lo hanno reso famoso. Ci mostra da dove nascevano il suo coraggio, la sua indignazione, la sua ribellione, il suo altruismo e la sua sensibilità sindacale e ambientalista.

Chico Mendes non è nato simbolo internazionale della lotta ambientalista: lo è diventato vivendo sulla propria pelle l’ingiustizia, le perdite, il lavoro estenuante nelle piantagioni di gomma e la consapevolezza che la propria libertà era legata a quella dei raccoglitori di gomma e delle popolazioni locali dell’Amazzonia.

Raccontare tutte le dimensioni della sua storia, soprattutto quella privata, ci invita a riflettere su come la vita di ciascuno possa diventare un esempio di responsabilità collettiva.

Chico Mendes si oppose agli interessi dei grandi proprietari terrieri e alla distruzione dell’Amazzonia. Una battaglia che gli costò la vita. A quasi quarant’anni dal suo assassinio, il conflitto tra profitto economico e tutela dell’ambiente è ancora lo stesso? E quanto è cambiato, concretamente, il destino dell’Amazzonia?

Il conflitto tra profitto economico e tutela dell’ambiente, purtroppo, è ancora molto simile a quello affrontato da Chico Mendes. Allora erano i grandi proprietari terrieri e le compagnie interessate al disboscamento e all’allevamento intensivo a voler trasformare la foresta in pascoli. Oggi il pericolo continua a essere rappresentato dalla deforestazione, dall’espansione agricola, dall’estrazione non responsabile delle risorse e da modelli economici che considerano la natura soltanto una merce da sfruttare per ricavarne profitto.

Rispetto ai tempi di Chico, però, è cambiata la consapevolezza mondiale. Oggi sappiamo che l’Amazzonia non è soltanto una foresta brasiliana, ma un sistema climatico e idrologico fondamentale per l’equilibrio del pianeta, anche per la sua capacità di accumulare carbonio. La sua distruzione riguarda tutti: chi vive in Europa, in Italia e persino in un piccolo paese della Calabria.

Questa consapevolezza, tuttavia, non significa automaticamente maggiore protezione. Le pressioni economiche, anche da parte dei leader delle grandi potenze mondiali, restano fortissime. La lotta tra chi vuole preservare la foresta e chi vuole sfruttarla continua.

Per questo la storia di Chico non appartiene al passato. E la rielezione di Lula alla presidenza del Brasile, lo scorso 25 ottobre, rappresenta a mio avviso un messaggio di speranza: ha scongiurato il pericolo concreto che Flávio Bolsonaro e le idee del bolsonarismo avrebbero potuto rappresentare per l’Amazzonia.

Una delle intuizioni più importanti di Chico Mendes fu quella di dimostrare che difendere la foresta non significava impedire alle comunità di viverci e lavorarci. Le riserve estrattive rappresentavano proprio questa idea: proteggere la natura e, nello stesso tempo, garantire dignità e futuro alle popolazioni locali. È ancora possibile conciliare sviluppo economico, lavoro e rispetto dell’ambiente, oppure questo modello continua a scontrarsi con interessi troppo forti?

Chico Mendes capì che difendere la foresta non significava trasformarla in un santuario intoccabile, ma garantirne un utilizzo sostenibile.

Le riserve estrattive rappresentano proprio questa idea: permettere alle comunità locali di vivere, lavorare e produrre senza distruggere l’ambiente che le sostiene. Questo modello non soltanto è ancora possibile, ma è auspicabile.

Richiede, però, scelte politiche coraggiose: sostenere le filiere locali, valorizzare i prodotti della foresta, promuovere cooperative, agricoltura agroforestale, bioeconomia e gestione comunitaria delle risorse.

Marina Silva, amica e compagna di lotte di Chico Mendes, ricorda che proprio dalle battaglie dei seringueiros e dei popoli della foresta sono nati esperimenti concreti di sviluppo sostenibile, cooperazione ed economia condivisa.

Il problema è che questo modello si scontra spesso con interessi economici molto più potenti. Diventa quindi soprattutto una sfida politica e culturale. Dobbiamo imparare a considerare le ricchezze naturali non soltanto attraverso la logica del profitto immediato, ma anche attraverso la salute dei territori, la dignità del lavoro e la possibilità di lasciare alle generazioni future un ambiente vivibile.

Lei è nato e cresciuto in Calabria, una terra che conosce bene l’abbandono dei territori, lo spopolamento dei borghi e le difficoltà di chi prova a costruire un futuro senza rinunciare alle proprie radici. Quali legami ha trovato tra la storia di Chico Mendes e quella della nostra regione? E che cosa potrebbe insegnarci la sua battaglia per difendere insieme l’ambiente, il lavoro e le comunità?

Tra la storia di Chico Mendes e la mia Calabria esistono legami più profondi di quanto possa sembrare. Sono nato e cresciuto in un piccolo borgo a rischio spopolamento, dove l’unica speranza per la stragrande maggioranza delle persone, purtroppo, è emigrare. Io stesso mi sono trasferito a Milano per motivi di lavoro.

Siamo stati abituati culturalmente a pensare che i nostri territori siano privi di futuro perché mancano i servizi, perché le strade di collegamento sono lunghe e piene di curve. E, senza accorgercene, abbiamo rinunciato alle nostre radici per trasferirci in luoghi dove abbiamo più comodità, ma non possiamo vivere vicino alle nostre famiglie, ai genitori spesso anziani, ai luoghi e alle persone del nostro cuore.

Credo che sia sbagliato il paradigma di riferimento. Anche in Calabria, come in Amazzonia, il territorio non è soltanto un paesaggio: è memoria, identità, ma può essere anche lavoro e possibilità di futuro.

La lezione di Chico è che non si può difendere l’ambiente separandolo dalle persone. Un bosco abbandonato, un fiume inquinato, un borgo che si svuota o una costa degradata non sono soltanto problemi ecologici: sono anche i sintomi di una crisi sociale ed economica.

Difendere il territorio significa quindi difendere insieme la natura, il lavoro, la scuola e la sopravvivenza delle comunità.

La Calabria potrebbe imparare molto dalla visione di Chico Mendes: valorizzare le proprie risorse senza saccheggiarle, sostenere le economie locali, promuovere il turismo delle radici, ricostruire filiere agricole e artigianali dignitose, investire nella formazione dei giovani.

Sono stato personalmente nella Riserva Chico Mendes, nello Stato dell’Acre, nel cuore dell’Amazzonia. Le strade non sono asfaltate, i servizi di base sono pochi e, per raggiungerne altri, gli abitanti devono percorrere molti chilometri in auto o in barca fino alle città più vicine.

Eppure hanno le scuole, hanno internet e alcuni hanno persino dato vita a un atelier di lavorazione del legno che crea occupazione. Soprattutto, vivono nelle proprie comunità di origine, a stretto contatto con la natura. È qualcosa che si potrebbe fare anche in molte comunità della Calabria.

Nel libro c’è la volontà di trasmettere alle nuove generazioni il coraggio, la determinazione e la sensibilità verso le ingiustizie sociali che hanno caratterizzato Chico Mendes. Ma oggi, in un mondo segnato dalla crisi climatica e da nuove devastazioni ambientali, quanto è viva la sua eredità? E se Chico Mendes fosse ancora qui, quale battaglia pensa che sceglierebbe di combattere per prima?

L’eredità di Chico Mendes è viva, ma va custodita e trasmessa. Ed è proprio uno dei motivi per cui abbiamo scritto questo libro.

È viva nel movimento ambientalista mondiale, nelle lotte dei popoli indigeni e delle comunità locali, nelle riserve estrattive, nelle politiche di tutela della foresta e, soprattutto, nella coscienza di chi comprende che ambiente, diritti e giustizia sociale sono inseparabili.

Per le nuove generazioni, Chico rappresenta un esempio di partecipazione concreta. Non ci insegna soltanto a indignarci davanti alle ingiustizie, ma a organizzarci, informarci, collaborare e trasformare le idee in azione.

La sua storia dimostra che la conoscenza è una forma di libertà e che la scuola può essere il primo luogo in cui si costruisce la cittadinanza.

Se Chico Mendes fosse ancora qui, credo che lotterebbe per una giustizia climatica globale: contro la deforestazione, contro lo sfruttamento dei territori e contro un modello economico che sacrifica la vita e il futuro delle comunità. Continuerebbe a battersi per tenere insieme ambiente, lavoro, diritti e partecipazione.

Il suo messaggio più importante è forse quello di non arrendersi al cinismo e alla rassegnazione.

Come scrivo nella presentazione del libro, citando un grande artista calabrese, Dario Brunori, dobbiamo ciascuno, nel proprio piccolo, contribuire a salvare il mondo intero. E non diventare mai abbastanza cinici da smettere di credere che il mondo possa essere migliore di com’è.