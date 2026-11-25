La giovane di Petilia Policastro si è perfezionata a Cosenza ed ora ha aperto una maison nel centro costiero del Catanzarese. Le origini, i sacrifici, gli obiettivi, tutti conditi dal sorriso e dalla caparbietà di riuscire

In una Calabria spesso raccontata per i troppi giovani in partenza, c'è chi resta e investe qui su se stesso. Siamo a Cropani Marina, nel Catanzarese, nella maison di una giovane stilista che ha scelto di trasformare la passione per l'antica arte sartoriale nel proprio futuro.

«Già da piccola mi divertivo a vestire di tutto punto le bambole – ci rivela in esclusiva per il Network LaC – poi all'età di 16 anni vengo invitata a un matrimonio e lì partecipo indossando un capo realizzato da me. L'abito viene apprezzato tantissimo e quindi da lì iniziano le mie prime commissioni».

Arriva da Pagliarelle di Petilia Policastro, si chiama Martina Sicilia ed ha una gran voglia di sfondare qui, nella sua «meravigliosa terra». Ma avrà sfogliato almeno una volta la classica margherita del “resto o non resto”?

«All'inizio questa margherita c'è stata – dice abbozzando un sorriso – Chiunque studi moda è tentato ad andare fuori, al nord Italia perlopiù; però, mi sono detta, se nessuno lo fa qui non crescerà mai nulla. E allora eccomi qui, per il piacere della mia famiglia che mi ha sempre incoraggiato e delle clienti che sono sempre più numerose e contente.»

Idee chiare anche per le preferenze di design.

«Il mio stile predilige il classico. In particolare curo la giacca, un capo che ha tutto un mondo dietro di costruzione, di lavorazione ben dettagliata. E chi ha l'occhio lo nota. Mi piace il modello maschile anche sulla donna ed un giorno magari mi piacerebbe provare anche a creare un modello da uomo».

L'Ipsia sartoriale di Crotone, poi un'accademia privata a Cosenza, ed ora la recentissima inaugurazione di un proprio laboratorio vetrina sulla costa ionica con le prime sfilate e collezioni di brand, sorretta dal fondamentale aiuto di Confartigianato.

«Per me la Confartigianato è stata, ed è tuttora, una grande famiglia, perché ho trovato persone che mi hanno supportata e credetemi non è sempre così»

Martina è un autentico riferimento positivo, guarda il bello delle cose perchè la vita è bella specie a questa età. Ed ai tanti giovani ancora in cerca di un proprio indirizzo lancia un messaggio semplice: «Ragazzi, dico semplicemente di seguire quello che sentite dentro. Io sono già felice per quello che ho».