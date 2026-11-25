A Palazzo Campanella la premiazione di “Gonfia la rete, vinci sul web” 4^ edizione, anno 2025 e del Premio “Lucia Abiuso” 2^ edizione anno 2025. Si conclude una significativa stagione di sperimentazione educativa e prende forma un progetto di respiro nazionale, nel quale cinema, istituzioni e nuove generazioni concorrono alla costruzione di una cultura della prevenzione digitale

La voce dei ragazzi nell’Aula in cui si approvano le leggi. Le loro immagini, le loro storie, le loro inquietudini e la loro capacità di interpretare le opportunità e le insidie della società digitale al centro dell’attenzione delle istituzioni. La cerimonia svoltasi ieri a Palazzo Campanella, con la consegna dei riconoscimenti di “Gonfia la rete, vinci sul web” e del Premio speciale “Lucia Abiuso”, rappresenta un momento di particolare significato nella storia istituzionale del Corecom Calabria e, più in generale, nella prospettiva evolutiva del sistema italiano dei Corecom. Non soltanto la conclusione di due iniziative concorsuali, ma il compimento di un percorso di sperimentazione educativa destinato a trovare una più ampia e organica espressione nel Cybercrime Film Festival – Premio Lucia Abiuso, un progetto che nasce in Calabria con l’ambizione di diventare uno dei più importanti appuntamenti nazionali dedicati alla media education, alla prevenzione del cybercrime e alla tutela delle nuove generazioni.

A condurre magistralmente la cerimonia di premiazione è stato il vicepresidente del Corecom Calabria, avvocato Mario Mazza, che, con sensibilità, eleganza e sapiente equilibrio istituzionale, ha saputo armonizzare la solennità dell’appuntamento con la spontaneità e l’entusiasmo dei giovani protagonisti, conferendo alla manifestazione un’impronta di particolare intensità umana e partecipativa.

La presenza del presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, della dirigente del Corecom Calabria, Maria Stefania Lauria, e dell’Ufficio scolastico regionale ha ulteriormente impreziosito la giornata, testimoniando il valore di una sinergia istituzionale capace di tradurre la comune responsabilità educativa in un concreto impegno a favore delle nuove generazioni. Particolare rilievo assume, in questo contesto, l’attenzione riservata dal presidente Cirillo al rapporto tra i giovani e il Consiglio regionale.

Accogliere gli studenti nella casa dei calabresi significa avvicinarli al luogo nel quale la rappresentanza democratica si traduce in responsabilità legislativa, rendendo le istituzioni parte riconoscibile e accessibile della loro esperienza di crescita. Significa, soprattutto, riconoscere ai giovani una cittadinanza effettiva, fatta di ascolto, partecipazione e consapevolezza dei propri diritti e doveri. Tra i momenti più intensi e toccanti della giornata, il monologo dell’attrice Kristina Mravcova, dedicato agli ultimi giorni di vita di Carolina Picchio, divenuta simbolo della lotta al cyberbullismo. Un’interpretazione di straordinaria forza evocativa, capace di restituire alla riflessione collettiva la dimensione profondamente umana di un fenomeno troppo spesso confinato nelle statistiche, nelle definizioni giuridiche e nelle cronache.

La vicenda di Carolina interroga il mondo degli adulti, le famiglie, la scuola e le istituzioni. Ricorda quanto sia necessario educare al peso delle parole, alla responsabilità delle immagini, al rispetto della dignità altrui e alla consapevolezza che, dietro ogni schermo, esiste una persona con la propria sensibilità, le proprie fragilità e il proprio diritto a essere protetta. È precisamente in questa dimensione che il linguaggio artistico incontra la missione educativa del Cybercrime Film Festival: rendere comprensibile, attraverso la forza della rappresentazione, ciò che una prescrizione normativa o una lezione tradizionale non sempre riescono a trasmettere con altrettanta immediatezza. I veri protagonisti della manifestazione sono stati, tuttavia, i ragazzi.

La qualità delle opere presentate, la sensibilità delle narrazioni e la capacità di affrontare questioni di rilevante complessità sociale restituiscono l’immagine di una generazione che chiede di essere ascoltata prima ancora che educata, coinvolta prima ancora che giudicata. L’esperienza maturata nelle diverse edizioni dei due concorsi confluisce ora, secondo un disegno istituzionale organico, nel Cybercrime Film Festival, all’interno del quale “Gonfia la rete, vinci sul web” costituirà una specifica sezione dedicata ai più giovani. Il Festival supera la concezione tradizionale della manifestazione cinematografica, configurandosi come un autentico laboratorio permanente di educazione mediale, cittadinanza digitale e prevenzione primaria. Il cinema diventa strumento pedagogico, occasione di confronto intergenerazionale e veicolo di una nuova sensibilità collettiva. L’elemento maggiormente innovativo risiede nel coinvolgimento diretto degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, delle università e delle accademie, chiamati a realizzare opere audiovisive destinate anche alle generazioni più giovani, secondo un modello di educazione tra pari che valorizza la prossimità dei linguaggi, delle esperienze e delle sensibilità.

Non più, dunque, giovani semplicemente destinatari di campagne di sensibilizzazione ideate dagli adulti, ma autori consapevoli della prevenzione, protagonisti della costruzione di una cultura digitale fondata sul rispetto, sulla responsabilità e sulla tutela della persona. Cyberbullismo, violenza digitale, discriminazione, manipolazione dell’informazione, isolamento sociale e fragilità affettivo-relazionali diventano così materia di elaborazione artistica e culturale, attraverso un percorso che coniuga competenze giuridiche, psicologiche, pedagogiche e cinematografiche.

Il progetto, promosso dal Corecom Calabria presieduto dall’avvocato Fulvio Scarpino, vicecoordinatore nazionale dei Corecom, consolida il ruolo propulsivo assunto dal Comitato calabrese nell’elaborazione di nuovi modelli istituzionali di media education, mettendo a disposizione dell’intero sistema nazionale un patrimonio di esperienze, metodologie e relazioni maturato attraverso il costante confronto con il mondo scolastico. A conferire ulteriore autorevolezza e consistenza al Festival è la qualificata rete di collaborazione istituzionale sviluppatasi intorno al progetto: la compartecipazione della Fondazione Calabria Film Commission, dell’Assessorato regionale alla Legalità e della Fondazione Carolina, unitamente al patrocinio di AGCOM, della Presidenza del Consiglio regionale della Calabria e della Fondazione Politeama. Particolarmente significativa è la collaborazione con la Fondazione Carolina, nata nel ricordo di Carolina Picchio e impegnata nella promozione del benessere digitale e nella prevenzione delle forme di violenza online, che arricchisce il progetto di un patrimonio di competenze ed esperienze maturato a diretto contatto con le fragilità delle nuove generazioni. Un’alleanza nella quale istituzioni di garanzia, mondo della scuola, cultura cinematografica e realtà specializzate nella tutela dei minori concorrono alla realizzazione di un obiettivo comune: anticipare il disagio, intervenire prima che la fragilità divenga isolamento, prima che la violenza digitale assuma rilevanza penale, prima che una richiesta di aiuto rimanga inascoltata.

Il prossimo passaggio sarà rappresentato dalla presentazione del Cybercrime Film Festival a Roma, alla presenza di AGCOM e del Coordinamento nazionale dei Corecom, quale occasione di condivisione istituzionale di un progetto concepito per acquisire una dimensione nazionale. Dal 2027, Catanzaro, nella prestigiosa cornice del Teatro Politeama, è destinata a ospitare annualmente il Festival, con l’ambizione di diventare un luogo privilegiato di incontro tra le istituzioni italiane, il mondo della cinematografia, della formazione e della ricerca scientifica sui temi della media education. La giornata di Palazzo Campanella rappresenta, dunque, il punto di arrivo di un’esperienza e, insieme, il punto di partenza di una prospettiva assai più ampia.

La Calabria non intende semplicemente aggiungere un nuovo appuntamento al calendario delle manifestazioni culturali italiane, ma contribuire alla definizione di un modello educativo condiviso, aperto alla partecipazione di tutti i Corecom e capace di accompagnare le profonde trasformazioni della società digitale. La sfida più autentica del Cybercrime Film Festival sarà quella di trasformare la creatività dei giovani in uno strumento di protezione dei giovani stessi. Perché la prevenzione più efficace non nasce esclusivamente dalla capacità degli adulti di indicare regole e confini, ma anche dalla possibilità offerta alle nuove generazioni di riconoscersi nelle storie, nelle parole e nelle esperienze dei propri coetanei. Portare sul grande schermo le loro storie significa portare al centro dell’attenzione pubblica la loro vita. Significa riconoscere che tutelare l’infanzia e l’adolescenza nell’universo digitale non costituisce soltanto un dovere istituzionale, ma una delle più alte responsabilità civili del nostro tempo.