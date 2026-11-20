L’Università della Calabria amplia la propria comunità scientifica con tre nuovi ingressi di profilo internazionale, confermando la capacità dell’Ateneo di attrarre talenti e competenze di alto livello. Si tratta di due ricercatori selezionati nell’ambito del programma ministeriale “Montalcini”, che hanno scelto UniCal per portare avanti i propri progetti di ricerca indipendenti, e della professoressa Anna Latorre, neurologa e neuroscienziata, che torna in Italia dopo una prestigiosa esperienza accademica e professionale nel Regno Unito. Un nuovo traguardo per il percorso di crescita scientifica dell’Ateneo e per il suo inserimento nelle reti internazionali della ricerca.

Due premi “Montalcini” scelgono l'UniCal

Il bando "Montalcini" è un programma del Ministero dell'Università e della Ricerca altamente competitivo, riservato a brillanti scienziati che lavorano stabilmente all'estero da almeno un triennio. I vincitori possono indicare in totale autonomia l'ateneo italiano in cui sviluppare il proprio progetto indipendente, della durata di sei anni. La possibilità per i candidati di optare per qualsiasi istituzione accademica nazionale rende l'arrivo di due nuovi studiosi all'Università della Calabria un segnale significativo della capacità attrattiva e della qualità delle strutture di ricerca del campus.

A rendere ancora più attrattiva la proposta dell'UniCal contribuisce una misura specificamente prevista dall'Ateneo: l'esonero totale dagli impegni didattici per i vincitori del programma, che potranno così dedicarsi interamente allo sviluppo dei propri progetti di ricerca. Si tratta di una condizione ancora rara nel panorama universitario italiano, che consente di offrire ai ricercatori un contesto particolarmente favorevole alla realizzazione delle proprie attività scientifiche.

Il Dipartimento di Fisica accoglierà Domenico Trotta, formatosi all'UniCal e specializzatosi con un dottorato alla Queen Mary University di Londra e successivi incarichi all'Imperial College, vincitore recentemente anche di prestigiose fellowship dell'Agenzia Spaziale Europea e della Royal Society. Il suo progetto, "ShockCraft", si concentrerà sull'osservazione di particelle energetiche tramite sonde spaziali.

Al Dipartimento di Chimica e Tecnologie Chimiche prenderà invece servizio Lino Antonio Hernández Mazzocchin, professore associato presso l'Universidad Simón Bolívar in Venezuela, autore di oltre sessanta pubblicazioni e vincitore dell'Arthur E. Martell Early Career Prize e del Premio Nazionale delle Scienze in Venezuela. La sua ricerca indagherà nuovi composti del vanadio e la loro potenziale attività antitumorale.

Dal Regno Unito arriva la professoressa Latorre

Il quadro dei nuovi ingressi si completa con la chiamata diretta di Anna Latorre, affermata neurologa e neuroscienziata di origini cosentine che rientra nella sua terra dopo una prestigiosa carriera nel Regno Unito. L'arrivo della docente rappresenta il felice compimento di un iter di reclutamento avviato dall'Ateneo già lo scorso anno e ora definitivamente concretizzato grazie a una fitta e proficua interlocuzione istituzionale con il Ministero dell'Università e della Ricerca. Dal 2016 ha collaborato continuativamente con l'University College London (UCL) – istituzione annoverata tra le 10 migliori al mondo nel settore medico secondo i ranking internazionali QS e THE – come Honorary Lecturer e Honorary Associate Professor nel dipartimento di Clinical and Movement Neurosciences, maturando al contempo una profonda esperienza ospedaliera in veste di Consultant Neurologist in rinomate cliniche britanniche.

Assunta come professoressa associata di Neurologia presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione, Latorre avrà un ruolo clinico-assistenziale negli ospedali calabresi e assumerà la responsabilità scientifica del nuovo Centro di Neuroscienze e Salute del Cervello, struttura di imminente apertura nel Campus.