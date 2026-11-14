Ogni anno il medico ed ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi lascia ambulatorio e impegni per tornare in Africa. Ci racconterà il suo viaggio in uno dei Paesi più poveri e giovani al mondo. Si comincia paradossalmente da Mamì, una nonnina di 105 anni

Ogni anno Davide Zicchinella, pediatra ed ex sindaco di Sellia e Simeri Crichi, lascia ambulatorio e impegni per tornare in Africa. Anche quest'anno è partito per il Burkina Faso, dove coordina la parte sanitaria della missione della comunità evangelica "Ministero Fonte di Grazie". Il Burkina Faso è uno dei Paesi più poveri al mondo e ha una popolazione giovanissima. Da oggi Zicchinella ci racconta, giorno per giorno, gli incontri e le storie di questa nuova missione. Si comincia con Mamì, una nonnina di 105 anni.

Mamì, la nonnina del Burkina

Il Burkina Faso è uno dei Paesi con la popolazione più giovane al mondo: ha un'età mediana di 18 anni. L'Italia, con i suoi 49 anni, è invece una delle nazioni più vecchie. In Burkina il 40,5% degli abitanti ha meno di 15 anni, quota che sale al 60% sotto i 25. Solo il 2,7% ha più di 65 anni.

È difficile invecchiare in Burkina Faso! È raro, infatti, vedere persone anziane per strada. Per questo, quando ieri Mamì si è affacciata sull'uscio della sua casa, mentre passavamo, la cosa ci ha molto incuriositi. Era evidente che fosse anziana, ma non credevamo di trovarci davanti a una delle persone più longeve del Paese.

Con i suoi 105 anni, secondo quanto racconta la famiglia, Mamì Sanà è certamente tra gli abitanti più anziani del giovane Paese dell'Africa occidentale. Mamì, la nonnina del Burkina, ha vissuto quasi tutta la vita a Ouahigouya, città del Nord alle porte del Sahel, fondata secondo la tradizione nel 1757 dal re Naaba Kango e per lungo tempo capitale del regno mossi dello Yatenga.

Da qualche anno si è trasferita nella capitale, Ouagadougou, a casa di una delle tre figlie ancora in vita, dove l'abbiamo fortuitamente "scovata".