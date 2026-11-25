Da piccola gelateria artigianale calabrese a caso di studio nei manuali universitari accanto a colossi come Amazon, Barilla, Gucci e Venchi. È il traguardo raggiunto da "Coneria italiana - Gelateria condivisa", format ideato dall'imprenditore Valentino Pileggi, inserito nel nuovo manuale universitario "Marketing. Concetti e strategie. Con strumenti e casi di studio per le Pmi", edito da Zanichelli e curato dai docenti dell'Università Bocconi di Milano Enrico Valdani, Elena Bellio e Luca Buccoliero.

Il progetto calabrese è analizzato nel capitolo 18, a pagina 405, e rappresenta l'unica realtà locale esaminata nel volume accanto a grandi gruppi industriali. La scelta, secondo quanto riportato nel manuale, è legata al modello sviluppato da Pileggi, che mette insieme etica, sostenibilità ambientale e partecipazione collettiva.

Dopo il successo nazionale della Giornata della Lira, realizzata con marchi come Callipo, Guglielmo, Garofalo, Poste Italiane e Rai, Pileggi ha sviluppato il progetto della "Gelateria condivisa", un modello che consente a chiunque, anche attraverso un contributo di un euro, di entrare nella comunità aziendale e partecipare con idee, ricette e progetti di sviluppo.

"Vedere il nostro nome accanto a marchi storici che ammiravo fin da bambino è stata un'emozione fortissima", afferma Pileggi. "Questo dimostra che fare impresa innovativa in Calabria è possibile: basta essere ottimisti e avere un pizzico di fiducia nel futuro, nonostante le circostanze attuali". «Adesso puntiamo a far crescere la Giornata della Lira con partner internazionali e cerchiamo business angel o venture capitalist per scalare il format della Gelateria condivisa», conclude l'imprenditore.