La nave scuola ambasciatrice internazionale del Made in Italy, dopo aver toccato i cinque continenti in venti mesi di navigazione, adesso sarà in viaggio in Italia. Oggi la prima tappa inaugurale a Trieste. Tra le soste programmate anche la riva calabrese dello Stretto

Accolta in festa sul molo di fronte a piazza Unità d’Italia a Trieste, la maestosa nave scuola Amerigo Vespucci, di ritorno da venti mesi in giro per il mondo, parte già alla volta di una nuova avventura. Trieste è, infatti, la prima solenne tappa del tour Mediterraneo, un percorso che toccherà diciassette porti, di cui quindici italiani.

L'ambasciatrice del Made in Italy nei mari di tutto il mondo concluderà la sua nuova avventura a Genova il prossimo 10 giugno, in occasione della Giornata della Marina Militare. Solcherà anche le acque dello Stretto in tarda primavera quando, tra il 3 e il 6 maggio, approderà sulla riva calabrese. Il porto di Reggio sarà la tappa calabrese del tour Mediterraneo della nave scuola più antica della Marina Militare Italiana, considerata la più bella del mondo. Tornerà a visitare Reggio, dove manca dal 2022 quando fece tappa in occasione del Cinquantenario della scoperta dei Bronzi di Riace.

Approdata stamattina a Trieste, è stata accolta dalle Frecce Tricolori, nell'ambito di una cerimonia istituzionale, alla quale ha preso parte il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Una prima tappa che segue il tour mondiale in occasione del quale l'Amerigo Vespucci, essa stessa un'opera interamente italiana e dunque massima espressione del made in Italy, ha portato tutta l'Italia in giro per i 5 continenti.

