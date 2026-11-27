Da lunedì 30 novembre arriva in libreria e su Amazon «Cristo 5.0. Vescovo nel tempo della complessità» (Luigi Pellegrini Editore). È una lunga conversazione tra Francesco Savino, vescovo di Cassano all'Jonio e vicepresidente della CEI, e il giornalista e scrittore Francesco Kostner. La prefazione è del cardinale José Tolentino de Mendonça, la postfazione della teologa Marinella Perroni. I diritti d'autore andranno ai bambini di Gaza. Sta scritto in fondo alla copertina, quasi in sordina, ma dice molto del libro e di chi lo firma.

Il titolo prende in prestito il linguaggio dei software, e non per caso. Savino parla di intelligenza artificiale e di corsie d'ospedale, della Statale 106 e dei braccianti della Sibaritide, di massoneria e di funerali negati. Parla anche di un Sud che potrebbe smettere di essere periferia. Lo fa da pastore di una terra difficile, senza sconti per nessuno, Chiesa compresa. Gli abbiamo rivolto sei domande.

Il titolo usa la lingua dei programmi che si aggiornano da soli. Che cosa vuol dire «Cristo 5.0», e che cosa abbiamo perso a forza di aggiornarci?

Quel 5.0 è il numero con cui il linguaggio della tecnica annuncia che la versione precedente è superata. Mi rendo conto che accostarlo al nome di Cristo possa infastidire, ma fotografa una nostra pretesa: aggiorniamo i dispositivi e le opinioni, e ci illudiamo di poter aggiornare allo stesso modo la vita interiore, scaricando una versione di noi ripulita dai difetti. Qui il Vangelo mi spiazza. Negli aggiornamenti i difetti scompaiono, mentre il Risorto si presenta ai suoi con le ferite ancora addosso e invita Tommaso a metterci dentro il dito. Le piaghe restano nella versione definitiva, e questo rovescia l'idea che per essere amati occorra prima diventare impeccabili.

E poi la domanda di Cesarea di Filippo: «Ma voi, chi dite che io sia?». Le macchine rispondono quasi a tutto, e proprio per questo quella domanda resta nostra, perché pretende un volto e una libertà disposta a esporsi.

Nel libro propone di «alleare l'algoritmo con il Samaritano». In un ospedale, nella vita di un malato, che cosa significa in concreto?

Significa che l'algoritmo legge una radiografia in pochi secondi e individua una lesione che un occhio stanco rischia di mancare, e questo va usato senza sospetto, anzi valorizzandone le possibilità diagnostiche. Il Samaritano del Vangelo coniuga altri verbi: vede, si ferma, fascia, paga di tasca propria. Allearli significa impiegare la macchina per restituire tempo, e poi decidere che quel tempo torni al letto del malato invece di diventare un turno coperto con meno personale. In concreto, in un reparto, vuol dire che la diagnosi arriva prima e che qualcuno usa il tempo risparmiato per sedersi accanto a una donna di ottant'anni e spiegargliela con parole semplici, e che alla dimissione qualcuno verifica, ad esempio, se a casa l'aspetta qualcuno. Vuol dire però anche porre un limite netto: nessun software decide chi curare quando le risorse scarseggiano, perché quella scelta deve restare di una persona che ne risponde con il proprio nome. L'alleanza regge finché l'efficienza serve la prossimità, e si rompe nel momento in cui la prossimità diventa una voce di costo da comprimere.

Ad Amendolara quattro braccianti sono stati bruciati vivi sulla Statale 106, e lei ha scritto «basta». Che cosa deve cambiare in Calabria perché resti qualcosa di più di una parola?

Quel «basta» l'ho scritto davanti a quattro uomini che avevano un nome, un volto, una storia, prima ancora di essere una riga nelle statistiche sugli incidenti. Perché quella parola regga, servono fatti verificabili. Il primo riguarda la Statale 106, che da decenni chiamiamo la strada della morte e che aspetta ancora di essere completata: quel ritardo ha nomi e date, e si misura in vite umane. Il secondo riguarda il lavoro agricolo nella Piana di Sibari, dove ancora si viene trasportati all'alba su mezzi di fortuna e pagati a cassetta, con alloggi che nessuno chiamerebbe case. Finché l'intermediazione illegale conviene a chi la usa, continueremo a contare morti e a commentarli disumanizzandoli. Chiedo ispezioni vere e continuative, trasporto organizzato e pagato dalle aziende, tracciabilità di chi assume. La Chiesa farà la sua parte, e la fa già attraverso la Caritas diocesana, però la nostra accoglienza non può diventare l'alibi di chi ha il dovere di applicare la legge e sceglie di guardare altrove.

A Cassano ha chiesto ai professionisti e agli imprenditori di tornare a fare classe dirigente. Che risposta ha avuto?

Una risposta parziale, direi. Ma il mio scopo non era tanto avere risposte quanto avviare un processo. Alcuni professionisti si sono presentati e hanno cominciato a lavorare su questioni concrete, altri hanno preferito restare in platea ripensando alle mie parole. Capisco che esporsi, in questa Calabria, comporta un prezzo, e chi ha uno studio o un'azienda sa quale. Continuo a insistere perché la supplenza della Chiesa ha un limite, oltre il quale diventa comoda per tutti, e perché una terra si governa con le competenze che possiede. Quello che chiedo resta modesto: mettere qualche ora del proprio sapere al servizio dei beni comuni, leggere il bilancio di un Comune oppure seguire un bando fino in fondo, garantendo sempre la massima legalità e trasparenza. Chi ha accettato si è accorto che il lavoro pesa meno di quanto temesse, e andiamo avanti cercando lungo il cammino sempre più persone disposte a questa condivisione di intenti.

Nel libro torna sul caso di Mario Tarducci, il massone a cui a Camporosso sono state negate le esequie in chiesa. Chiesa e Massoneria restano per lei «sideralmente» distanti. Ma davanti a una bara lasciata sul sagrato, dove finisce la comunità e dove comincia l'esclusione?

La distanza fra Chiesa e Massoneria resta quella fissata dalla Congregazione per la dottrina della fede nel 1983 e riaffermata dal Dicastero per la dottrina della fede nel 2023, e non tocca a me accorciarla: parliamo di due appartenenze inconciliabili, e lo dico senza acrimonia verso le singole persone. Davanti a una bara, però, la questione cambia natura. Il diritto canonico affida al vescovo il giudizio nei casi dubbi e gli chiede di evitare lo scandalo dei fedeli, e a me pare che una bara lasciata sul sagrato produca esattamente lo scandalo che la norma vorrebbe prevenire, perché mostra una Chiesa che chiude la porta davanti a un morto e a chi lo piange. La comunità finisce dove si spegne la cura e comincia l'automatismo. Con quell'uomo avrei parlato finché era vivo, perché le decisioni gravi si preparano prima, e per la famiglia avrei cercato una forma di preghiera che accompagnasse il lutto senza confondere la dottrina. Un funerale negato chiude una questione disciplinare e ne apre una pastorale che dura anni.

Lei descrive il Mediterraneo come un «lago» che avvicina le rive, e il Sud come un centro e non come una periferia. Guardando la Calabria di oggi, con i giovani che partono e il lavoro povero, che cosa le fa credere che questo ribaltamento sia possibile?

L'immagine viene da Giorgio La Pira, che chiamava il Mediterraneo il grande lago di Tiberiade, e la tengo perché un lago si attraversa, mentre un confine si presidia. Sulla possibilità del ribaltamento rispondo con due fatti materiali, perché una speranza senza fatti diventa consolazione. Il primo è Gioia Tauro, il maggiore porto italiano di transhipment, dove i container oggi passano e basta: se attorno a quel passaggio nascessero lavorazioni e ricerca, la Calabria smetterebbe di essere un corridoio per diventare una destinazione. Il secondo riguarda i ragazzi che se ne vanno: quasi tutti mi ripetono la stessa frase, cioè che tornerebbero per un lavoro all'altezza del titolo che hanno preso. Quella disponibilità è un capitale che si consuma in fretta: dopo qualche anno fuori, la vita mette radici altrove. A Sibari, che è nella mia diocesi, gli scavi raccontano di una terra che per secoli ha ospitato traffici e pensiero, e quel ricordo serve a dire una cosa sola: la periferia è il risultato di dove qualcuno ha deciso di mettere le strade e i soldi, e la geografia in quella decisione pesa poco.