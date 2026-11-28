Non ha avuto dubbi il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, quando, nel corso del congresso dell’Associazione nazionale magistrati gli è stato chiesto quale fosse l’intervento più urgente che il governo dovrebbe attuare: «Abrogare il 95 percento delle riforme fatte finora», ha risposto.

Altro tema spinoso, affrontato con il procuratore, e oggetto di divisione tra magistratura e governo, è l'adeguamento degli stipendi ai magistrati che la premier Giorgia Meloni ha annunciato che non firmerà. «Potrei fare una battuta facile e dire che la Meloni ha detto questo e prima però ha modificato la Corte dei Conti per impedire una responsabilità contabile – ha detto Gratteri –. Perché se non paga si deve nominare un commissario ad acta che poi dovrà essere pagato e allora aumentano le spese. E se diecimila magistrati decidessero ognuno di nominare un avvocato e fare una causa per avere gli arretrati, chi li paga poi questi avvocati?». Il procuratore di Napoli ha spiegato che certamente non firmare per l'adeguamento degli stipendi ai magistrati può essere una manovra mediaticamente favorevole agli occhi della gente, alla base del ragionamento «questi magistrati guadagnano assai».

«Io sono a fine carriera e guadagno 8.500 euro, se in questo momento c'è crisi – e lo apprendiamo da pochi mesi, perché prima dice che non c'era crisi – scherza Gratteri – ma mettiamo il caso in cui c'è crisi, non ci sono soldi e quindi non si possono dare 100mila euro ai magistrati. Intanto nessuno sa ancora quanto è che ognuno di noi prenderà. Allora, io guadagno 8.500 euro, benissimo, togliete 1.000 euro a tutti i magistrati. Abbassiamo proporzionalmente, partiamo da 1.000 euro. Però per coerenza, a tutti i funzionari pubblici che guadagnano più di 8.500 euro tagliamoli pure gli stipendi».

Se il governo fa le pulci ai magistrati, Gratteri fa le pulci ai parlamentari: «Andiamo ai parlamentari: sommando i benefit arriviamo a 15.000 euro al mese e il parlamentare mediamente sta in aula due giorni e mezzo. Vi ricordate l'altro martedì, due settimane fa, il ministro dell'Economia si parlava da solo, non c'era nessuno in aula. E allora di chi stiamo parlando?».

E poi ci sono i funzionari statali: «Ma voi sapete che in Italia esistono stipendi di funzionari dello Stato da 250.000 euro l'anno, 380.000 euro l'anno, lo sapete questo? E qua non si parla di aumento, perché ad aprile 2026 è stata fatta una trattativa che ha aumentato lo stipendio di 540 euro a funzionario, e gli arretrati sono stati dati tutti in una volta. Ora tutto il problema è per i magistrati».

A proposito dei rapporti tra il governo e la magistratura, Nordio ha detto ieri al congresso che bisogna trovare un'atmosfera collaborativa Ma questa atmosfera si trova o no? «Ma queste sono battute che sento da una vita – afferma Gratteri –. Prima tirano con la scimitarra, poi il giorno dopo dicono che “bisogna trovare un tavolo”, ma questo tavolo. Lasciate stare - è l’invito del procuratore ai magistrati presenti –, andiamo ognuno per la propria strada, diciamo quello che pensiamo e quello che è utile per la giustizia e per la collettività. Non vi fate imbrigliare in discussioni in tavole e in tavolini. ognuno faccia il proprio ruolo, la propria funzione per quello che è pagato e per quello per cui ha vinto il concorso».