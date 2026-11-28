Sensibilizzare le istituzioni e salvare luoghi di pregio, che rischiano di essere dimenticati. È questo l'obiettivo de “I Luoghi del Cuore”, il programma dedicato alla cura e alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale italiano, nato dalla collaborazione tra il FAI e Intesa Sanpaolo.

Il censimento è stato avviato a dicembre, e i cittadini potranno continuare a votare fino al prossimo 15 dicembre. La presidente del FAI Calabria Laura Carratelli spiega: «I tre luoghi più votati nella classifica nazionale potranno accedere a un contributo rispettivamente di 70mila, 60mila e 50mila euro. Tutti i luoghi che avranno ottenuto almeno 3mila voti, invece, potranno partecipare al bando “I Luoghi del Cuore”, che verrà pubblicato a febbraio 2027, e richiedere un contributo fino a 50mila euro, previa presentazione di un progetto da concordare con il FAI».

C'è tempo fino al 15 dicembre per votare i quattro siti calabresi candidati nel censimento FAI dei luoghi del cuore

La Cappella dei Nobili

Tra i quattro siti inseriti nel tredicesimo censimento “I Luoghi del Cuore” compare la Cappella dei Nobili di Cosenza. La presidente del FAI Calabria Laura Carratelli la presenta così: «La bellissima chiesetta dei Santi Filippo e Giacomo risale al 1400, e al suo interno è stata rinvenuta una piccola statua attribuita a Michelangelo. Al suo interno, trovavano sepoltura i nobili della città e sono ancora visibili degli scolatoi, che venivano utilizzati per la decomposizione dei cadaveri».

La Villa Romana

Il secondo sito calabrese inserito nel tredicesimo censimento de “I Luoghi del Cuore” e rappresentato dall’area archeologica della Villa Romana di Contrada Palazzi di Casignana, che si estende per circa quindici ettari a monte e a mare della SS.106. La presidente del FAI Calabria Laurea Carratelli evidenzia: «Il suo nucleo centrale e monumentale, cui si riferiscono i ruderi oggi visibili, è rappresentato da una grande villa extraurbana, con ambienti termali e residenziali, che costituisce uno dei complessi più importanti di epoca romana dell’Italia Meridionale, e conserva il più vasto nucleo di mosaici finora noto in Calabria. Ad oggi sono oltre cinquanta gli ambienti riportati alla luce dagli scavi e fra questi, oltre alle sale per i bagni freddi, vi sono ben otto ambienti riscaldati ed altrettante vasche, tutti in ottimo stato di conservazione. La villa di Palazzi di Casignana costituisce uno dei complessi archeologici di età romana più importanti nel Sud Italia, al di fuori dell’area vesuviana, perché oltre alla monumentalità del suo impianto, conserva il più vasto nucleo di mosaici finora noto nella Calabria romana. Si tratta di venticinque ambienti pavimentati a mosaico che ci suggeriscono la ricchezza della residenza.

Palazzo Gagliardi - De Riso

Il terzo sito calabrese inserito nel tredicesimo censimento “ I Luoghi del Cuore” è il Palazzo Gagliardi - De Riso, situato su uno dei corsi principali di Vibo Valentia. La presidente del FAI Calabria Laura Carratelli sottolinea: «Il palazzo Gagliardi - De Riso si presenta con un’architettura sobria ma elegante che richiama quasi lo stile rinascimentale toscano. La palazzina è strettamente legata alla figura di Caterina De Blasio, moglie del marchese Enrico Gagliardi. Considerata una delle donne calabresi più rappresentative della seconda metà dell’Ottocento, Caterina trasformò la sua abitazione in un cenacolo culturale che presto divenne famoso in tutta la Calabria, ospitando eventi di alto spessore dedicati alle Lettere, alla Musica e al bel Canto. Gli ultimi proprietari, figli e nipoti della Marchesa Caterina Gagliardi in De Riso, cedettero nel 1999 il palazzo alla Provincia di Vibo Valentia. Oggi, solo il silenzio custodisce la memoria di questo mondo sospeso ma sulle pareti, dove le antiche carte da parati sfidano l’oblio, si legge ancora l’orgoglio di una terra antica, di una Vibo aristocratica e colta tanto diversa da quella attuale».

Le Grotte Rupestri di Verzino

Al quarto posto della classifica nazionale del tredicesimo censimento “I Luoghi del Cuore”, con oltre 30mila voti, si trovano le Grotte Rupestri di Verzino, in provincia di Crotone. Secondo la presidente del FAI Calabria Laura Carratelli, questo sito ha buone possibilità di rientrare tra i primi tre siti più votati: «Le Grotte Rupestri di Verzino offrono un viaggio nella Storia dei Millenni passati, quando le civiltà italiche vivevano in grotta. Sentieri storici si inerpicano sui vari livelli di grotte che nei secoli hanno ospitato civiltà antiche e che oggi raccontano storie e leggende di straordinaria bellezza. Situato a Verzino, nell’alto marchesato Crotonese, il Sito rappresenta l’esempio più significativo di insediamento rupestre e costituisce il nucleo fondante del borgo. Questo suggestivo insediamento scavato nella roccia fu anche antica dimora dei Monaci Basiliani. Nei secoli, le Grotte sono state abitate da interi nuclei familiari ed hanno conosciuto diversi utilizzi: fino agli anni Cinquanta del Novecento vi erano ancora nuclei familiari che le hanno abitate per poi essere utilizzate come ricovero per gli animali da allevamento. Agli inizi degli anni Ottanta sono state abbandonate all’incuria ed al degrado. Solo nel primo decennio del 2000 sono state ripulite e rese fruibili al pubblico. Oggi, l’habitat rupestre, perfettamente integrato nell’ambiente naturale, contribuisce tuttora a creare un paesaggio estremamente suggestivo».

Di seguito il link al regolamento del FAI, con tutte le informazioni utili per esercitare il proprio voto e concorrere alla vittoria di uno dei quattro siti calabresi, permettendo agli altri di raggiungere almeno le tremila preferenze necessarie per accedere al bando che sarà pubblicato nel febbraio del 2027.

https://fai-website.imgix.net/uploads/2026/05/06165931/2026_LDC_Regolamento_13%C2%B0Censimento-1.pdf