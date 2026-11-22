In processione sulle spalle dei portatori ancora una volta, in occasione della Festa della Presentazione di Maria al Tempio e della solennità di Cristo Re, sarà poi affidata alle sapienti mani dei Frati Cappuccini minori di Calabria

Molto più di un rituale ma un gesto collettivo che intreccia devozione e fatica e che rinnova una storia di affidamento secolare e anche il legame profondo tra il popolo di Reggio e i Frati Cappuccini. Un legame nato, nel segno stesso di Maria, nel XVI secolo su quell’«altura boscosa» dove secoli dopo fu costruita la Basilica Santa Maria Madre della Consolazione.

Oggi, come ogni anno, in occasione della festa della Presentazione di Maria al Tempio e la solennità di Cristo Re, dal Duomo all’Eremo, sempre sulle spalle dei fedeli portatori, la Vara della Madonna della Consolazione, avvocata del popolo reggino, tornerà sulle alture della Città dove la Storia è iniziata.

La processione di Ritorno

La giornata si aprirà alle 11 con il pontificale presieduto dall’arcivescovo di Reggio – Bova Fortunato Morrone. Nel pomeriggio, intorno alle 15:30, la Vara uscirà dal Duomo attraversare il corso Garibaldi e passando da piazza della Consegna, risalirà verso il santuario dell’Eremo, con arrivo previsto alle 20. Il percorso prevede le consuete soste davanti al Consiglio Regionale della Calabria, al Policlinico Madonna della Consolazione, alla casa di riposo comunale e il passaggio su via Monsignor Italo Calabrò, indimenticato sacerdote degli ultimi e cappellano dei portatori.

Risalirà nella sua Basilica per essere affidata ancora una volta dai portatori alle sapienti mani dei Frati Cappuccini minori di Calabria che nel 1533 intrecciarono la loro storia con la Sua, in quell’antica chiesetta che sorgeva su quell’altura boscosa che li aveva accolti.

La storia è narrata da padre Giambattista Familiari (noto come P. Giambattista di San Lorenzo) dei Minori Cappuccini nei suoi “Cenni storici del Santuario della Consolazione in Reggio Calabria e Novena della SS.ma Vergine” (1916).

I frati Cappuccini e la Madonna: il racconto di un legame antico

«I Cappuccini, genuina ramificazione dall'albero francescano, comparvero nel 1525. Fu anche dalla Calabria che partì il primo slancio di vita austera e santa tra i figli di San Francesco. Furono due reggini, padre Ludovico Comi e padre Bernardino Molizzi, sacerdoti francescani, che iniziarono quella riforma, la quale oggi conta più di 10.000 aderenti. Tanti sono oggi i Cappuccini.

Questi due campioni della vita austera ed eremitica – scrive P. Giambattista di San Lorenzo - uniti ad altri confratelli avevano fondato il primo loro eremitaggio in quel di S. Lorenzo, nella contrada detta S. Angelo di Valletuccio, più in su di Bagaladi. La santità di lor vita venne a conoscenza dell'Arcivescovo di Reggio Mons. Gerolamo Centelles, il quale volle i frati a sè vicino e li chiamò. Surse difficoltà per la fondazione del loro conventino poichè si proponevano diversi luoghi. Tolse tutti d'impaccio, al dir di Monsignor De Lorenzo, il signor Giov. Bernardo Melito o Mileto, il quale offriva la cappelletta di Nostra Signora della Consolazione, con un piccolo ospizio allora esistente, e dava ai Frati ancora buon tratto della sua possessione, parte in piano e parte in altura boscosa (…). Nella chiesetta v’era una immagine di Maria SSma, dal titolo della Consolazione. Piccolino il quadretto, non vi erano ai lati di Maria S. Francesco e S. Antonio, che orneranno più tardi il nuovo quadro, ma quella Madonnina era così cara, così divota, che ci spinse ad inginocchiarci, a dirle che eravamo lì per venerarla…

Così, nel 1533, i Frati di S. Francesco, i Cappuccini, nel numero di 12, sette sacerdoti e cinque laici, abbandonavano la loro prima dimora, la loro solitudine dal Valletuccio e prendevano posto in questo sacro monte restandovi per due secoli e mezzo, con qualche non piccola interruzione, ma, ritornati, rimangono solo n’oggi costanti al loro posto», scrive ancora P. Giambattista di San Lorenzo.

Dalla Chiesetta alla Basilica minore

Su quell’altura sorse nel 1576 il convento "Della Madonna della Consolazione", poi danneggiato irrimediabilmente dal terremoto del 1908. La Basilica Santa Maria Madre della Consolazione che oggi conosciamo, progettata dall'architetta Anna Sbarracani Anastasi e sede dei Frati Cappuccini, ramificazione dell'Ordine Francescano, è stata inaugurata nel 1965.

Lasciando il Valletuccio (nota anche come Valle Tuccio o Vallata del Tuccio), nel cuore dell'Area Grecanica nel reggino, i frati Cappuccini incrociarono così il loro cammino con la Madonna della Consolazione e con il popolo di Reggio. Su quell’altura, con l’avvicendarsi dei secoli, dei terremoti e delle epidemie, che non scalfirono ma rafforzarono la Fede e la devozione del popolo reggino a Maria, tutto si compì.

Un cammino ora saldo al punto da essere i frati Cappuccini, custodi e guardiani nella Basilica minore dell’Eremo di Reggio Calabria della Sacra Effigie di Maria.

Una devozione e un legame rinnovati oggi pomeriggio nel ritorno di Maria sulle alture della Città dove trascorrerà un altro inverno, un’altra primavera e un’altra estate e a settembre, in prossimità del giorno del Santissimo Nome della beata Vergine Maria (12 settembre), come da secolare tradizione, sarà condotta di nuovo a valle in mezzo al suo popolo devoto.

«Passano secoli, e si avvicendano altri, si scuote di nuovo la terra e le epidemie fan stragi, Maria pertanto è là nella sua cittadella, e di là, scendendo tra le mura della sua Reggio, protegge il suo popolo quando a lei ricorre e a lei si raccomanda» (P. Giambattista di San Lorenzo).