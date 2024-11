Attualità

Il Whatsapp di Pasquale Motta -Libera e la lotta alle mafie

La questione meridionale non può ridursi solo alla lotta alla criminalità. Siamo al fianco di Libera, ma siamo anche convinti che la ndrangheta si potrà sconfiggere solo in un modo, ovvero creando sviluppo e autonomia economica in Calabria. Questo il tema del WhatsApp di quest'oggi a cura del direttore Pasquale Motta