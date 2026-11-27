Ad Arcavacata due giornate di studi dedicate alle «antropologie» dello scrittore calabrese, tra ricerca, letteratura, cinema e teatro. Un’occasione per riflettere sul rapporto tra radici, identità e apertura al mondo, rilanciando il ruolo della cultura nella formazione delle nuove generazioni

Una poltrona rossa in un’aula universitaria, il fruscio dei fogli girati in fretta, la voce di chi parla sapendo che dall’altra parte ci sono ragazzi che devono ancora decidere che cosa faranno del tempo che hanno davanti. È lì, in quell’attrito quotidiano tra chi interroga le cose e chi prova a capirle, che si gioca la partita educativa di un convegno. Non nei programmi stampati o inviati per WhatsApp e neppure nei bilanci di fine giornata. Comincia oggi, all’Università della Calabria, il convegno “Le antropologie di Corrado Alvaro. Scrivere da dentro, scrivere da lontano”, promosso dal glorioso Centro Demoetnoantropologico «R. e L.M. Lombardi Satriani» del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali con il patrocinio della Regione Calabria, a settant’anni dalla morte dello scrittore. Chiedersi che valore educativo abbia un appuntamento simile, oggi, non significa gonfiare il petto né cercare formule solenni. Significa capire che cosa insegna, a chi studia e a chi osserva la società, un autore che ha attraversato generi e mestieri. Narratore, saggista, drammaturgo, sceneggiatore, giornalista, senza mai smettere di misurare il peso reale delle parole.

Educare, in fondo, non è riempire teste con nozioni già confezionate. È allenare lo sguardo. È abituare chi legge, chi ascolta, chi lavora a non accontentarsi della prima etichetta disponibile. Per decenni, su Corrado Alvaro ha pesato una lettura comoda che lo ha confinato nell’orizzonte stretto della letteratura regionale, come se la sua opera fosse una fotografia ingiallita di un mondo chiuso e immobile. Una pigrizia che non danneggia solo la memoria di uno scrittore. Inquina il modo in cui si formano le persone. Perché quando un autore viene ridotto al suo luogo d’origine, il messaggio implicito che passa a uno studente o a un lettore è che esistono periferie destinate a restare tali, buone al massimo per fornire colore locale, e centri dove si decide il senso generale delle cose.

Il convegno di Arcavacata prova a scardinare proprio questo meccanismo. Mettere insieme voci della critica e della ricerca - da Giulio Ferroni a Massimo Onofri, da Vito Teti a Pasquale Tuscano, Mario Sechi, Fulvio Librandi, Francesca Tuscano, Franco Baldasso, Annarosa Macrì, Filippo La Porta - insieme a scrittori come Angela Bubba, Domenico Dara, Demetrio Paolin, Olimpio Talarico, al regista Michelangelo Frammartino e al lavoro scenico di Ascanio Celestini con le musiche di Ettore Castagna significa mostrare che il sapere non è una vetrina separata dalla vita. Sul piano educativo, questo incrocio ha un valore netto. Fa vedere che la ricerca seria, l’analisi antropologica, la narrativa e il cinema non sono compartimenti stagni, ma sono strumenti diversi per decifrare la stessa materia viva.

Per la Calabria, questo ha un peso evidente e concreto. Chi cresce in questi luoghi complessi conosce bene il doppio rischio educativo a cui è esposto: da un lato la tentazione di ripiegarsi su un’identità difensiva, fatta di lamento o di autarchia simbolica; dall’altro la fretta di scappare altrove, convinti che la cultura vera, il pensiero critico, la possibilità di incidere stiano sempre a mille chilometri di distanza. Guardare ad Alvaro attraverso la doppia lente dello scrivere da dentro e dello scrivere da lontano offre una bussola meno ingenua. Scrivere da dentro significa non rimuovere la fatica, la memoria, i legami stretti che tengono insieme una comunità anche quando stringono troppo. Scrivere da lontano significa non restare prigionieri del cortile, ma mettere quelle radici a confronto con il mondo, con la storia, con le trasformazioni sociali più ampie.

Ma sarebbe un errore pensare che questa lezione riguardi soltanto la Calabria. L’Italia intera ha un bisogno urgente di educarsi a questo sguardo doppio. Il nostro Paese è attraversato da squilibri territoriali, sociali e culturali che spesso vengono affrontati con semplificazioni opposte. C’è chi predica un centralismo cieco, convinto che il modello vincente sia uno solo e valga ovunque, e chi rivendica localismi chiusi, scambiando la difesa del particolare con la rinuncia al confronto. In mezzo, una scuola e un’università che faticano a difendere la pazienza dell’approfondimento contro la velocità superficiale delle notizie e delle opinioni pronte all’uso.

Leggere Alvaro in una prospettiva antropologica ed europea, come propone l’incontro all’Unical, educa proprio a questa pazienza. Insegna a non separare l’osservazione ravvicinata dalla comprensione storica. Quando Alvaro osserva i mutamenti della società, i conflitti tra tradizione e modernità, la condizione di chi cerca un posto nel mondo senza perdere la propria dignità, non sta offrendo ricette facili né consolazioni. Sta mostrando un metodo. Un metodo che vale per un giovane ricercatore a Rende come per un insegnante a Milano, per un giornalista a Roma come per chi lavora in un piccolo comune dell’Appennino. È l’abitudine a chiedersi che cosa accade davvero sotto la superficie delle parole d’ordine, chi paga il prezzo delle trasformazioni, quali voci restano inascoltate.

C’è poi un altro aspetto, tutt’altro che secondario sul piano formativo. E’ il legame con il lavoro editoriale che accompagna il convegno, con Rubettino. La riedizione di “Belmoro”, il romanzo rimasto incompiuto, curata da Francesca Tuscano con l’introduzione di Guido Vetere, la ripubblicazione di “La Calabria. Libro sussidiario di cultura regionale” a cura di Fulvio Librandi, la pubblicazione di “Il mio Alvaro” di Domenico Lico curata da Vito Teti, Francesca Tuscano e Salvatore Giuseppe Di Spena, e la futura raccolta degli atti a cura del Comitato scientifico dicono qualcosa di fondamentale a chi si sta formando. Dicono che la conoscenza non è un consumo rapido, ma un cantiere che continua. Anche l’incompiuto, anche i testi di servizio, anche le carte che mostrano i dubbi e i ripensamenti di un autore hanno valore educativo: insegnano che il pensiero non nasce già perfetto, ma si costruisce per tentativi, correzioni, ostinazione.

In un tempo in cui si tende a chiedere alla cultura un’utilità immediata, misurabile in termini di visibilità o di rendimento rapido, un convegno come quello aperto oggi all’Università della Calabria ricorda che l’educazione civile e intellettuale ha altri tempi. Ha bisogno di luoghi in cui si studi senza fretta, di voci diverse che si ascoltino sul serio, di autori scomodi che non vengano ridotti a statue di gesso.

Non c’è nulla di miracoloso in due giornate di studi, né in un ciclo di libri. Nessun convegno cambia da solo un Paese. Ma un convegno che rimette al centro la complessità di uno scrittore e la responsabilità dello sguardo può fare qualcosa di molto concreto: incrinare i luoghi comuni. E in Italia, oggi, incrinare i luoghi comuni è già un buon inizio per imparare a capirsi meglio.