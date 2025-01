Attualità

La neve non fa paura: ad Acri "aperitivo" a base di pizza sotto la dama bianca

Quando l'amicizia chiama e la fame si fa sentire, nulla può fermare un gruppo di amici determinati a godersi il momento. È quanto dimostra un video (che sta diventando virale sui social), girato durante una delle nevicate che hanno colpito nei giorni scorsi Acri, nel Cosentino. In località Crista d'Acri (circa 1000 metri s.l.m), al ristorante "Da Rosalbino", un gruppo di amici ha sfidato il freddo e la neve per condividere un originale "aperitivo" all'aperto. Una pizza fumante con patate fritte e pancetta, un'immancabile bottiglia di vino e la magia della dama bianca che in questo caso non fa paura e... non crea disagi.