Dal giudizio sulla Calabria durante la pandemia alle polemiche su Napoli e Palermo, una riflessione sul rapporto tra il divulgatore e il Mezzogiorno. Tra il riconoscimento del suo contributo culturale e le parole che hanno alimentato divisioni

Una poltrona di pelle scura, una pila di volumi rilegati e quella voce posata, quasi felpata, che per quarant’anni ha regolato la temperatura delle nostre serate televisive. Corrado Augias se n’è andato portandosi dietro l’intero armamentario di una borghesia intellettuale che oggi sembra appartenere a un’altra era geologica. Eppure, mentre scatta l’inevitabile liturgia delle commemorazioni ufficiali, c’è un nervo scoperto che continua a pulsare sotto la pelle del Paese. È il rapporto teso, spesso spigoloso, a tratti francamente sordo, che il grande divulgatore ha intrattenuto con il Mezzogiorno e con chi ci abita.

Per capire questa frattura non serve scomodare le categorie dell’odio o del pregiudizio viscerale. Sarebbe un errore grossolano. Augias non era un leghista della prima ora, né un cantore del risentimento padano. Era semmai l’incarnazione più raffinata di un certo illuminismo settentrionale-romano, convinto che la civiltà coincida con l’ordine geometrico delle città asburgiche o con la sobrietà dei salotti parigini. Da quell’altezza, ogni volta che l’obiettivo scendeva sotto il Garigliano, lo sguardo si faceva clinico, quasi entomologico. Un’osservazione distaccata che non concedeva attenuanti e che, proprio per la sua pretesa di oggettività pedagogica, probabilmente, finiva per ferire molto più degli insulti urlati nei comizi.

Il catalogo delle frizioni è lungo e attraversa decenni di cronaca culturale. Già nei primi anni Duemila, dalle colonne della sua rubrica su “Repubblica”, il dialogo con i lettori meridionali assumeva spesso i contorni di un esame di riparazione. Quando un cittadino di Napoli o di Palermo scriveva denunciando l’abbandono delle infrastrutture o la rapina delle risorse, la risposta arrivava puntuale come una bacchettata sulle dita: prima di chiedere allo Stato, guardatevi allo specchio. La tesi di fondo era sempre la stessa, granitica e inappellabile. Il Sud non era vittima di una storia storta o di politiche economiche asimmetriche, ma prigioniero di una propria tara antropologica, di un familismo amorale elevato a sistema. Un’analisi che conteneva indubbiamente una quota di verità scomoda, ma che diventava monca nel momento in cui ignorava sistematicamente le responsabilità nazionali, riducendo una questione politica complessa a un difetto di fabbrica dei singoli.

Questa postura ha prodotto, nel corso del tempo, episodi rimasti nella memoria collettiva come piccoli incidenti diplomatici dentro i confini della stessa Repubblica. Nel 2010, in piena emergenza rifiuti a Napoli, le sue riflessioni sulla «rassegnazione complice» dei napoletani scatenarono un vespaio di proteste, con intellettuali e amministratori locali costretti a ricordare che la gestione dei veleni industriali passava per rotte che partivano ben più a nord del Vesuvio. Qualche anno dopo, nel 2015, fu il turno di Palermo e della Sicilia, liquidate in un passaggio televisivo come terre dove «la bellezza è spesso un alibi per l’inerzia civile». Frasi pronunciate senza mai alzare il tono, con quel garbo istituzionale che rendeva impossibile la replica immediata, ma che lasciavano sul terreno la sensazione di una sentenza già scritta prima ancora di aprire il fascicolo.

Poi è arrivato il capitolo più recente, quello che nel gennaio del 2021 ha trasformato un dibattito culturale in un caso nazionale. Ospite a “Otto e mezzo”, parlando della Calabria e della gestione sanitaria durante la pandemia, Augias pronunciò quelle quattro parole destinate a pesare come macigni: «La Calabria è irrecuperabile». Non un lapsus, non una battuta sfuggita nella foga della diretta. Il giorno dopo, chiamato a chiarire, rincarò la dose spiegando che la regione appariva «perduta» perché incapace di esprimere una classe dirigente autonoma dalla criminalità e dal clientelismo.

In quelle ore, dalle nostre parti, la reazione fu un misto di rabbia e stanchezza. Me lo ricordo ancora come se fosse ieri. Si mobilitarono sindaci, docenti universitari, scrittori, persino chi da anni combatteva a mani nude contro le stesse mafie che Augias denunciava da Roma. Il punto non era negare il disastro della sanità calabrese o il peso soffocante della ’ndrangheta. Quei fatti erano lì, innegabili, sotto gli occhi di chiunque attraversasse un pronto soccorso tra Cosenza e Reggio. Il punto era l’aggettivo. Dichiarare «irrecuperabile» una terra significa però cancellare d’un tratto la fatica quotidiana di milioni di persone perbene, significa archiviare come folklore inutile il lavoro silenzioso di magistrati, medici, insegnanti e imprenditori che resistono senza scorta e senza riflettori. Significa, in ultima analisi, fornire l’alibi perfetto allo Stato centrale per lavarsene le mani. Come dire che se un malato è terminale, inutile sprecare medicine.

Anche negli ultimi anni, pur smussando gli angoli più spigolosi del suo lessico, quella distanza di sicurezza non si è mai davvero colmata. Nelle interviste più tarde, quando tornava sul tema delle disuguaglianze territoriali o sull’autonomia differenziata, Augias continuava a muoversi dentro il perimetro rassicurante del decoro civile, faticando a cogliere la vitalità ruvida e contraddittoria di un Sud che non chiedeva elemosine morali, ma parità di diritti e infrastrutture.

Oggi che il silenzio cala sul suo studio e si tirano le somme di una carriera monumentale, sarebbe ipocrita fingere che quelle fratture non siano mai esistite. Corrado Augias è stato un maestro di giornalismo e un divulgatore straordinario, capace di portare i classici e la storia nelle case di un Paese spesso distratto. Ma sul Mezzogiorno il suo sguardo ha mostrato il limite strutturale di una certa cultura italiana: la convinzione di poter giudicare la periferia stando comodamente seduti al centro, scambiando la propria fortuna geografica per una superiore virtù morale.

Resta quella poltrona vuota e resta un Paese che, ancora oggi, fatica a guardarsi intero senza dividersi tra maestri e ripetenti. Forse il modo più onesto per salutarlo non è l’elogio di circostanza, ma continuare a smentire sul campo, con la testardaggine dei fatti, la sua profezia più sbagliata.