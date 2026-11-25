Il Comune di Mormanno rinnova e rafforza il proprio impegno a favore delle famiglie e delle fasce più fragili della comunità attraverso la prosecuzione del progetto Non più Soli, condotto dal settore delle politiche sociali e del welfare, con uno stanziamento complessivo di oltre 30mila euro, destinato ai cittadini con un Isee inferiore a 15mila euro per l'acquisto di beni e servizi nelle attività commerciali aderenti, del territorio comunale. «Dopo il successo della precedente misura sperimentale – ha detto il sindaco Paolo Pappaterra -abbiamo voluto dare continuità ad un percorso concreto di vicinanza alle persone e alle famiglie che vivono situazioni di maggiore difficoltà. Oltre 30mila euro rappresentano un investimento importante, a testimonianza della volontà dell'Amministrazione di non lasciare indietro nessuno. Ringrazio il consigliere delegato Domenico Perrone, la Giunta e quanti hanno lavorato per rendere possibile questo intervento».

Contributi differenziati

La misura prevede contributi differenziati in base alla composizione del nucleo familiare. In particolare 200 euro saranno destinati a nuclei composti da una sola persona; 350 euro a nuclei composti da due persone; 500 euro a nuclei familiari di tre o più componenti. Le domande potranno essere presentate entro il 13 dicembre. I beneficiari potranno utilizzare il contributo negli esercizi commerciali di Mormanno che aderiranno all'avviso pubblico. Sono esclusi gli acquisti di alcolici e tabacco. «Vogliamo concentrare queste risorse soprattutto verso chi ha maggiori necessità – sottolinea in una nota il consigliere comunale Domenico Perrone – L'obiettivo è offrire un aiuto concreto alle famiglie, consentendo loro di acquistare beni e servizi direttamente nella nostra comunità. Invitiamo i cittadini in possesso dei requisiti a partecipare al bando e tutte le attività economiche locali ad aderire all'iniziativa».

Duplice strategia

Il progetto si inserisce in una più ampia strategia di attenzione sociale portata avanti dall'Amministrazione comunale, che negli ultimi anni ha previsto ulteriori interventi a sostegno delle famiglie, tra cui contributi per il pagamento delle bollette energetiche e misure di supporto articolate in base alle fasce familiari. «In un momento caratterizzato da difficoltà economiche che continuano a incidere sulla vita quotidiana di tante famiglie – prosegue il sindaco Paolo Pappaterra – il Comune sceglie di essere presente con risorse concrete e interventi mirati. Ma questa misura ha anche un secondo obiettivo: sostenere il tessuto economico locale. Il contributo, infatti, non riguarda soltanto i generi alimentari, ma può essere utilizzato per l'acquisto dei prodotti e dei beni commercializzati negli esercizi aderenti, fatta eccezione per alcolici e tabacco. Invitiamo pertanto tutte le attività economiche a partecipare: aiutare le famiglie significa anche far circolare risorse nella nostra comunità, dare nuova linfa al commercio e rafforzare l'economia locale». Con il progetto Non più Soli, il Comune di Mormanno conferma dunque una precisa visione amministrativa: mettere al centro le persone, sostenere chi attraversa momenti di difficoltà e trasformare le politiche sociali in opportunità concrete di solidarietà, inclusione e sviluppo per l'intera comunità.