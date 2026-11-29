Il Parco Nazionale della Sila presenta un volume fotografico che racconta le stagioni e le bellezze dell’altopiano. Insieme al libro, anche il calendario dell’Ente e nuovi poster per promuovere il territorio e valorizzarne il patrimonio naturale

Il Parco Nazionale della Sila racconta le sue stagioni in uno splendido volume fotografico, "Selva Arcana", presentato insieme al calendario dell'Ente e a una serie di poster.

Il libro è curato da Ada Occhiuzzi e realizzato da L'Eco srl. È un'edizione fuori commercio, pensata per promuovere e far conoscere il territorio. È anche un'opera collettiva: l'illustrazione di copertina è dell'artista Luigia Granata, il progetto grafico e l'impaginazione sono di Biagio Oliverio e le immagini sono di diciannove fotografi, ognuno con il proprio sguardo sull'altopiano.

Il volume non segue l'ordine del calendario. Comincia dall'autunno, "la stagione del mistero", quando il bosco sembra aprirsi e farsi leggere mentre si prepara al silenzio dell'inverno. Poi passa all'inverno e arriva alla luce della primavera e dell'estate. Il titolo viene dal latino arcanus, ciò che è custodito dentro un'arca: la Sila è un luogo da attraversare piano, che non si svela mai fino in fondo.

«Come ogni anno presentiamo il nostro calendario, che sarà distribuito agli enti e a chiunque voglia conoscere il lavoro dei fotografi che hanno raccontato le stagioni del Parco: il foliage d'autunno, la transumanza, la neve», spiega il commissario straordinario del Parco, Liborio Bloise. «Abbiamo raccolto le caratteristiche di questo territorio in un volume illustrato, in un calendario e in alcuni poster, per mostrare all'Italia e alla Calabria la bellezza di questo straordinario altopiano».

Il Parco ha chiuso anche la Parte II della Carta europea del turismo sostenibile (CETS) e ha consegnato gli attestati agli operatori turistici locali che hanno aderito: strutture ricettive, associazioni, ristoranti, agenzie di viaggi e guide. «Le imprese che diventano partner CETS si impegnano su tre obiettivi: migliorare l'accoglienza, ridurre l'impatto ambientale e sostenere lo sviluppo locale», spiega il direttore del Parco, l'architetto Ilario Treccosti.

Il libro

Selva Arcana, un’ edizione fuori commercio realizzata da L'Eco srl, curata da Ada Occhiuzzi, illustrazione di copertina di Luigia Granata. Il progetto grafico è di Biagio Oliverio

Sono 19 gli artisti presenti nel libro con le loro foto originali: Mario Battaglia, Mario Belcastro, Francesco Bevilacqua, Antonio Blandi, Gianluca Congi, Marco Garcea, Francesco Granato, Giuseppe Intrieri, Andrea Laratta, Salvatore Maida, Martinisi, Charlie Mifsud, Biagio Oliverio, Mario Giovanni Oliverio, Umberto Rossini, Gianluigi Sosio, Ilario Treccosti, Antonio Valente, Pietro Vallone.