Domani nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato, sarà presentata SpaccaBari, la rassegna dedicata all’arte presepiale pugliese. L’iniziativa, promossa dal senatore Filippo Melchiorre, valorizza il talento degli artigiani del territorio

La tradizione presepiale pugliese approda nelle sedi delle istituzioni nazionali con SpaccaBari, la rassegna dedicata ai maestri artigiani che interpretano la Natività attraverso la cultura, le architetture e i paesaggi della propria terra. La presentazione dell’iniziativa si terrà venerdì 27 novembre 2026, alle ore 15, nella Sala dell’Istituto di Santa Maria in Aquiro del Senato della Repubblica, in piazza Capranica 72, a Roma. A promuovere l’appuntamento è il senatore Filippo Melchiorre, con l’obiettivo di valorizzare un patrimonio artistico e culturale che trova nell’artigianato una delle sue espressioni più autentiche.

SpaccaBari, la Natività tra i paesaggi della Puglia

La particolarità dei presepi realizzati dai maestri pugliesi risiede nella capacità di ambientare il racconto della Natività all’interno di scenari ispirati al territorio. Scorci urbani, architetture locali e atmosfere mediterranee diventano parte integrante della rappresentazione sacra.

Gli artisti reinterpretano la tradizione attraverso la propria sensibilità, riproducendo ambienti e particolari riconoscibili della cultura pugliese. La ricerca scenografica si accompagna alla cura delle proporzioni, alla scelta dei materiali e alla lavorazione delle singole figure.

Il risultato è una rappresentazione della Natività nella quale il paesaggio assume un ruolo fondamentale, contribuendo a definire l’identità di ciascuna opera.

L’arte del presepe e il talento dei maestri artigiani

Al centro di SpaccaBari c’è il lavoro degli artisti specializzati nella progettazione, nella scultura e nella realizzazione manuale di presepi, pastori e scenografie.

La costruzione di un presepe richiede competenze differenti. Alla capacità di modellare le figure si aggiungono la conoscenza dei materiali, lo studio delle architetture e l’abilità nel riprodurre ambienti in miniatura.

La rassegna intende dare visibilità proprio a queste professionalità, valorizzando una forma di artigianato artistico nella quale convivono tecniche tradizionali e ricerca espressiva.

Ogni opera porta con sé la firma riconoscibile del proprio autore, dalle caratteristiche dei personaggi alla composizione degli spazi.

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