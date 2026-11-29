Il nuovo direttore artistico del Castello, Chianalea e Marina grande, Giuseppe Emilio Bruzzese, ha conferito al regista e sceneggiatore calabrese l’incarico di referente per le relazioni internazionali e i progetti culturali

Scilla apre un nuovo capitolo della propria strategia culturale e affida al cinema un ruolo di primo piano nella valorizzazione del territorio. Nel corso della conferenza stampa tenutasi nella sala consiliare di Palazzo San Rocco, alla presenza del sindaco Gaetano Ciccone e dell’assessore al Turismo Domenico Scarano, il nuovo direttore artistico Giuseppe Emilio Bruzzese, che avrà il compito di valorizzare i luoghi più rappresentativi e suggestivi della cittadina, come il Castello, Chianalea e Marina Grande, ha presentato il qualificato team di professionisti chiamato a lavorare insieme a lui.

In questo quadro si inserisce l’incarico affidato da Bruzzese al regista e sceneggiatore gioiese, Davide Manganaro, quale referente per le relazioni internazionali e i progetti culturali, con l’obiettivo di aprire il territorio a nuove collaborazioni e circuiti internazionali. Regista e sceneggiatore di produzioni distribuite su piattaforme internazionali come Amazon Prime Video e Apple TV, Manganaro è tra i fondatori del Cinetour International Film Festival, dove oggi ricopre il ruolo di Advisor presso il consiglio direttivo.

«Tra gli obiettivi più significativi figura la nascita di un festival cinematografico internazionale a Scilla – ha dichiarato Manganaro- capace di favorire l’incontro tra artisti, autori, produttori e rappresentanti delle istituzioni culturali di diversi Paesi».

La visione del regista va oltre la realizzazione di un festival: «I nostri artisti, i nostri talenti e le nostre maestranze non devono rappresentare il contorno delle produzioni cinematografiche, ma il fulcro stesso del processo creativo e produttivo. Non dobbiamo limitarci ad attendere l’arrivo delle grandi produzioni dall’esterno, ma creare le condizioni affinché queste possano nascere direttamente nella nostra terra. Una Calabria capace non solo di accogliere il cinema, ma di concepirlo, produrlo ed esportarlo. In sinergia con l’amministrazione comunale e la direzione artistica di Bruzzese, punteremo a trasformare l’identità storica e culturale di Scilla in una concreta opportunità di crescita e apertura internazionale. Una sfida professionale e culturale racchiusa in un’ambizione precisa: portare Scilla nel mondo e il mondo a Scilla attraverso la cultura e il cinema».