Nascere in Burkina Faso non basta per essere iscritti nei registri anagrafici comunali. Senza il versamento di una tassa di registrazione i nuovi nati restano apolidi a vita. Dove in molti non hanno nulla anche questa non elevatissima spesa può diventare insostenibile!

Anche questo è uno scopo della nostra missione, raccogliere fondi per registrare alcuni nuovi nati in questo pezzo d'Africa.

È questo il caso di Santo Ouedraogo, registrato grazie ad una raccolta dedicata. Il suo nome non è casuale ma nasce da una storia dolorosa capace però di generare solidarietà e vita. Una coppia del Ticino, lo scorso anno contatta una nostra volontaria Svizzera, Filomena Giglio, di cui conosce la vocazione missionaria, ed esprime il desiderio di fare una donazione per la registrazione dei nuovi nati. Poco tempo prima loro avevano perso, in tenerissima età, il loro figlio, di nome Santo. Quando nel Villaggio di Kongin nasce il secondogenito di Louis e Amminata, il primo nato del 2026, vengono subito informati dal Pastore, Adolphe Ouedraogo nostro amico, che grazie ad una apposita donazione dalla Svizzera potranno registrare il loro figlio, ovviamente i due non stanno nella pelle. Anche perché oltre alla registrazione verranno garantite le spese per tutto il primo anno di vita. Conosciuta la storia alla base della donazione, i neo-genitori africani non hanno esitato a registrare il proprio figlio proprio col nome del bambino svizzero prematuramente scomparso. Ieri abbiamo conosciuto Santo noi tutti e subito è diventato la mascotte della nostra missione.