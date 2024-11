A trarlo in arresto i finanzieri del gruppo di Locri che lo hanno sorpreso con altre due persone.

LOCRI - Uccel di bosco dallo scorso 20 Agosto è finito in manette nella serata di ieri Davide Gattuso. L'uomo, sfuggito a un'operazione anti-usura denominata bacinella è stato catturato dagli uomini delle fiamme gialle della compagina di Locri in compagnia di due persone, denunciate a piede libero per favoreggiamento. Dovrà rispondere di estorsione, oltre che di usura.