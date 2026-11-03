L’intervento ha impegnato gli agenti del commissariato di P.S. di Palmi, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di due unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti

Un ingente quantitativo di marijuana, oltre 8 kg, è stato sequestrato dalla Polizia di Stato a Sinopoli, nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato due Comuni pre-aspromontani della Città Metropolitana di Reggio Calabria. Un uomo è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’operazione ha visto impegnati gli agenti del Commissariato di P.S. di Palmi, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di due unità cinofile specializzate nella ricerca di armi, esplosivi e sostanze stupefacenti.

Proprio nel corso di una perquisizione domiciliare a Sinopoli, i poliziotti hanno scoperto 8 chili e 120 grammi di marijuana all’interno di un’abitazione nella disponibilità dell’uomo. La sostanza era in parte custodita in un grande sacco di plastica e in parte distesa su un telo sul pavimento, lasciata ad asciugare, in vista di una prossima distribuzione.

La droga è stata sequestrata e l’uomo, arrestato in flagranza, è stato ristretto presso il carcere di Palmi.

Durante lo svolgimento di detto servizio, l’attività di prevenzione e contrasto all’illegalità ha consentito complessivamente di predisporre 10 posti di controllo, identificare 205 persone e verificare 144 veicoli, oltre a eseguire diverse perquisizioni e contestare quattro violazioni al Codice della Strada.