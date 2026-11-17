«Non vedo l'ora di mettermi a disposizione della magistratura per poter dimostrare il prima possibile la verità e soprattutto l'estraneità ai fatti contestati». Lo afferma in un video diffuso sui propri canali social il consigliere regionale della Calabria Sergio Ferrari dicendo di essere «amareggiato per quanto accaduto, ma allo stesso tempo molto sereno». Una tranquillità che deriva dalla consapevolezza «di aver lavorato incessantemente, con grande sacrificio, con grande determinazione, nel superiore interesse del territorio». Entrando nel merito Ferrari ha spiegato che il primo avviso di garanzia riguarda «un procedimento chiuso nel quale mi contestano di aver percepito indebitamente 750 euro nella mia qualità di presidente della provincia per un rimborso in una missione». Su questo fronte ha assicurato di essere al lavoro «con i legali per verificare gli atti e produrre le nostre ragioni». Passando alla seconda contestazione il consigliere regionale ha precisato che «l'altro avviso di garanzia è su un procedimento che è ancora in corso», aggiungendo di non voler entrare «assolutamente nel merito, proprio per il grande rispetto che ho per chi sta conducendo l'attività di indagine e per i co-indagati». La conclusione del videomessaggio conferma l'intenzione di collaborare con le autorità, dichiarandosi «molto fiducioso nella magistratura, nelle attività di indagine che proseguono».