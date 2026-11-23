Le serre erano state rimesse in piedi con gli ultimi risparmi. Poi è arrivato un altro fronte di vento e ha cancellato, in una notte, il lavoro fatto per provare a ripartire dopo il ciclone Harry. A San Giovanni in Fiore, sull'Altopiano Silano, l'azienda agricola di Lidia Andrieri è stata nuovamente colpita dalle forti raffiche che dalla serata di ieri stanno interessando gran parte della Calabria.

Le due serre sono state scoperchiate, i teli strappati e portati via dal vento. Danni anche al fienile. Una nuova ferita per un'azienda che, ancora oggi, attende i ristori relativi ai danni provocati dagli eventi calamitosi precedenti. Ai microfoni di LaC News24, Lidia Andrieri racconta una situazione che definisce «disastrosa».

«Le mie due serre sono scoperchiate, il telo è tutto strappato e volato via. Quello che avevamo risanato con gli ultimi risparmi dopo il ciclone Harry, il vento se lo è portato via di nuovo in una notte». E adesso c'è anche la stanchezza di chi sente di essere tornato al punto di partenza. «Io ancora non ho avuto nessun ristoro per Harry e ora mi ritrovo di nuovo con tutto distrutto. Non ne ero ancora uscita e ci risiamo».

La vicenda dei danni precedenti è documentata anche da una relazione tecnica estimativa asseverata, datata 3 marzo 2026. La perizia riguarda i danni subiti dall'azienda di Andrieri a seguito del ciclone Harry e degli eventi alluvionali del 20 e 21 gennaio e dell'11 e 14 febbraio 2026. Nel documento viene ricostruito il quadro delle conseguenze sulle serre, sulle coltivazioni orticole e sulle dotazioni aziendali. La relazione riferisce di strutture compromesse dalla forza del vento e dalle precipitazioni, con la rottura dei teli e danni alle coltivazioni presenti sotto serra. La quantificazione complessiva contenuta nella perizia arriva a 157.287,20 euro. Di questi, 99.420 euro riguardano le coltivazioni, tra piantine e produzione persa, mentre 57.867,20 euro sono riferiti ai danni alle strutture della serra. Numeri che oggi assumono un peso ancora maggiore perché, a distanza di mesi, l'azienda è stata nuovamente investita dal maltempo. Per i danni provocati dalle raffiche di queste ore, Andrieri riferisce una prima stima di «circa 20 mila euro». Una cifra che si aggiunge a un conto già pesantissimo.

«Non voglio nemmeno rimettere piede in azienda perché mi fa troppo male vedere tutto così – racconta a LaC News24 –. È il lavoro della mia vita, la mia amata azienda». E poi c'è la frase che racchiude tutta la frustrazione dell'imprenditrice: «Abbiamo fatto tutto, è passato un anno e tutto tace».

Un anno trascorso tra pratiche, perizie e attese. La relazione tecnica, infatti, certifica che il sopralluogo e gli accertamenti necessari alla quantificazione dei danni erano stati effettuati e che la documentazione era stata predisposta dal tecnico incaricato. «Noi non chiediamo elemosina – ribadisce Andrieri –. Chiediamo quello che ci spetta e rispetto per chi lavora la terra ogni giorno. Senza aiuti, l'agricoltura non può andare avanti».

Intanto il vento continua a creare problemi in diverse zone della Calabria. L'apice dell'intensità è stato raggiunto durante la notte, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari e una punta di 130 chilometri orari a Catanzaro, secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell'Arpacal. Nel capoluogo sono caduti diversi alberi, due dei quali in pieno centro, oltre a cartelloni e a un mezzo con pannelli pubblicitari. Nel Cosentino, a Corigliano-Rossano, numerose le chiamate al 112 per alberi sradicati o spezzati. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'area urbana di Rossano per mettere in sicurezza la tettoia di un fabbricato resa pericolante dalle raffiche. A Corigliano, invece, sono andati in frantumi i vetri di alcune automobili. Per oggi il bollettino del Dipartimento della Protezione civile prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte. Il miglioramento è atteso nel pomeriggio.