Le raffiche hanno scoperchiato le due serre e strappato i teli dell’azienda di Lidia Andrieri. Un nuovo colpo dopo i danni provocati dal ciclone Harry: «Non voglio nemmeno rimettere piede in azienda, mi fa troppo male vedere tutto così»
Tutti gli articoli di Cronaca
PHOTO
Le serre erano state rimesse in piedi con gli ultimi risparmi. Poi è arrivato un altro fronte di vento e ha cancellato, in una notte, il lavoro fatto per provare a ripartire dopo il ciclone Harry. A San Giovanni in Fiore, sull'Altopiano Silano, l'azienda agricola di Lidia Andrieri è stata nuovamente colpita dalle forti raffiche che dalla serata di ieri stanno interessando gran parte della Calabria.
Le due serre sono state scoperchiate, i teli strappati e portati via dal vento. Danni anche al fienile. Una nuova ferita per un'azienda che, ancora oggi, attende i ristori relativi ai danni provocati dagli eventi calamitosi precedenti. Ai microfoni di LaC News24, Lidia Andrieri racconta una situazione che definisce «disastrosa».
«Le mie due serre sono scoperchiate, il telo è tutto strappato e volato via. Quello che avevamo risanato con gli ultimi risparmi dopo il ciclone Harry, il vento se lo è portato via di nuovo in una notte». E adesso c'è anche la stanchezza di chi sente di essere tornato al punto di partenza. «Io ancora non ho avuto nessun ristoro per Harry e ora mi ritrovo di nuovo con tutto distrutto. Non ne ero ancora uscita e ci risiamo».
La vicenda dei danni precedenti è documentata anche da una relazione tecnica estimativa asseverata, datata 3 marzo 2026. La perizia riguarda i danni subiti dall'azienda di Andrieri a seguito del ciclone Harry e degli eventi alluvionali del 20 e 21 gennaio e dell'11 e 14 febbraio 2026. Nel documento viene ricostruito il quadro delle conseguenze sulle serre, sulle coltivazioni orticole e sulle dotazioni aziendali. La relazione riferisce di strutture compromesse dalla forza del vento e dalle precipitazioni, con la rottura dei teli e danni alle coltivazioni presenti sotto serra. La quantificazione complessiva contenuta nella perizia arriva a 157.287,20 euro. Di questi, 99.420 euro riguardano le coltivazioni, tra piantine e produzione persa, mentre 57.867,20 euro sono riferiti ai danni alle strutture della serra. Numeri che oggi assumono un peso ancora maggiore perché, a distanza di mesi, l'azienda è stata nuovamente investita dal maltempo. Per i danni provocati dalle raffiche di queste ore, Andrieri riferisce una prima stima di «circa 20 mila euro». Una cifra che si aggiunge a un conto già pesantissimo.
«Non voglio nemmeno rimettere piede in azienda perché mi fa troppo male vedere tutto così – racconta a LaC News24 –. È il lavoro della mia vita, la mia amata azienda». E poi c'è la frase che racchiude tutta la frustrazione dell'imprenditrice: «Abbiamo fatto tutto, è passato un anno e tutto tace».
Un anno trascorso tra pratiche, perizie e attese. La relazione tecnica, infatti, certifica che il sopralluogo e gli accertamenti necessari alla quantificazione dei danni erano stati effettuati e che la documentazione era stata predisposta dal tecnico incaricato. «Noi non chiediamo elemosina – ribadisce Andrieri –. Chiediamo quello che ci spetta e rispetto per chi lavora la terra ogni giorno. Senza aiuti, l'agricoltura non può andare avanti».
Intanto il vento continua a creare problemi in diverse zone della Calabria. L'apice dell'intensità è stato raggiunto durante la notte, con raffiche superiori ai 100 chilometri orari e una punta di 130 chilometri orari a Catanzaro, secondo i dati del Centro funzionale multirischi dell'Arpacal. Nel capoluogo sono caduti diversi alberi, due dei quali in pieno centro, oltre a cartelloni e a un mezzo con pannelli pubblicitari. Nel Cosentino, a Corigliano-Rossano, numerose le chiamate al 112 per alberi sradicati o spezzati. I vigili del fuoco sono intervenuti nell'area urbana di Rossano per mettere in sicurezza la tettoia di un fabbricato resa pericolante dalle raffiche. A Corigliano, invece, sono andati in frantumi i vetri di alcune automobili. Per oggi il bollettino del Dipartimento della Protezione civile prevede venti da forti a burrasca dai quadranti occidentali e mareggiate lungo le coste esposte. Il miglioramento è atteso nel pomeriggio.