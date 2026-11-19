Un passo verso la legalità e, insieme, verso l’educazione. A Cassano allo Ionio la Fondazione antiusura “San Matteo Apostolo” ha avviato un progetto rivolto agli studenti degli istituti superiori, con il coinvolgimento di diverse personalità del territorio. L’occasione è il mese dell’educazione finanziaria, che la fondazione ha scelto per costruire un percorso formativo pensato per i più giovani. Tra chi ha preso parte all’iniziativa c’era anche il sindaco Gianpaolo Iacobini, che la considera «un’occasione in più per dimostrare che Cassano possiede gli anticorpi necessari per reagire a tante piaghe e a tante ferite». Una di queste, secondo il primo cittadino, è l’indebitamento, «spesso indotto dal fenomeno dell’usura, ma anche dalla ludopatia e da tante altre dipendenze che possono ridurre in ginocchio persone, aziende e famiglie. Anche in questo Cassano è capace di offrire una risposta grazie all’opera della Fondazione antiusura San Matteo Apostolo». La risposta messa in campo dalla fondazione parte proprio dai giovani e dal loro rapporto con il denaro, un tema che diventa concreto negli anni in cui molti si preparano a lasciare casa per proseguire gli studi. «Abbiamo colto questa opportunità per costruire un progetto educativo per i ragazzi – spiega il presidente Roberto Enrico Battaglia – soprattutto per aiutarli a capire come è opportuno utilizzare le risorse economiche. Ci rivolgiamo a studenti degli ultimi anni che molto probabilmente, dopo gli istituti superiori, andranno all’università, e un uso consapevole del denaro è funzionale anche alla loro formazione come cittadini consapevoli e responsabili». Saper gestire le proprie risorse significa anche riconoscere i rischi, e tra questi il più insidioso per la fondazione resta il gioco d’azzardo. L’attività di contrasto all’usura svolta ogni giorno restituisce un quadro che conferma i timori del sindaco, con nuclei familiari che finiscono in difficoltà economica a causa della dipendenza di uno dei loro componenti: «Dalla nostra postazione vediamo sempre di più famiglie indebitate al cui interno ci sono persone dedite al gioco d’azzardo». Secondo Battaglia il fenomeno coinvolge fasce d’età sempre più basse, anche per effetto delle strategie pubblicitarie del settore che puntano sul richiamo dei grandi nomi dello sport: «Il gioco d’azzardo, dalla nostra esperienza, si rivolge a ragazzi sempre più piccoli, perché le case da gioco investono utilizzando campioni dello sport proprio per attirarli verso i loro servizi».

Da qui la scelta di intervenire nelle scuole, prima che i ragazzi si trovino ad affrontare da soli le decisioni economiche della vita adulta: «Abbiamo cercato di dare ai ragazzi un percorso educativo per poter rispondere in maniera efficace alle sfide che saranno chiamati a vivere quando diventeranno adulti e, speriamo, cittadini sempre più responsabili e consapevoli».