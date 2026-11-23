Immediato l'intervento dei volontari del Cisom e del personale sanitario del 118, l’automedica con a bordo il dottore è invece giunta da Crotone troppo tardi. E il defibrillatore comunale aveva le batterie scariche

La tragica morte di Alfonso Frustillo, avvenuta nella serata di sabato 21 novembre nel centro storico di Cirò, ha profondamente scosso l'intera comunità e riacceso il dibattito sull'efficienza del sistema di emergenza sanitaria nel territorio crotonese.

Nelle ultime ore l'attenzione mediatica si è concentrata soprattutto sul defibrillatore comunale, custodito all'interno del Municipio, che sarebbe risultato inutilizzabile a causa delle batterie con una carica insufficiente all'utilizzo completo.

Una circostanza certamente grave, sulla quale sarà necessario fare piena chiarezza, ma che rischia di lasciare in secondo piano un altro elemento altrettanto importante: la tempestività dei primi soccorsi e, soprattutto, il ritardo con il quale sarebbe giunto sul posto il medico del servizio di emergenza territoriale.

Una ricostruzione più dettagliata delle operazioni di soccorso restituisce infatti un quadro che merita attenzione e ulteriori verifiche, anche per riconoscere il lavoro di quanti, per quasi un'ora, avrebbero tentato di salvare la vita dell'uomo.

Alfonso, una vita accompagnata dalla musica e dall'allegria: il dolore di un'intera comunità

Alfonso Frustillo era un volto conosciutissimo a Cirò, una di quelle persone capaci di lasciare un ricordo sincero in chiunque avesse avuto occasione di incontrarlo. Solare, socievole, amante della compagnia e delle occasioni di festa, viene descritto da amici e conoscenti come un uomo semplice, alla mano, sempre pronto a regalare un sorriso e a portare allegria nei gruppi che frequentava.

La musica rappresentava una delle sue passioni più grandi, coltivata fin da bambino e mai abbandonata. Amava suonare e cantare, soprattutto interpretando brani della tradizione popolare e canti dialettali, che proponeva durante incontri tra amici, feste private e manifestazioni pubbliche. Per Alfonso la musica era soprattutto un modo per stare insieme, condividere momenti di spensieratezza e mantenere vive le tradizioni della propria terra.

E proprio mentre stava vivendo una di queste occasioni, sabato sera, è stato colto dal malore che gli è costato la vita. Si trovava in compagnia di un gruppo di amici con i quali era solito ritrovarsi per suonare e dare spazio alla comune passione musicale. Una serata di amicizia e convivialità trasformata improvvisamente in tragedia.

In queste ore i social network, soprattutto Facebook, si stanno riempiendo di messaggi di cordoglio, ricordi, fotografie e filmati che ritraggono Alfonso mentre canta, suona, scherza e sorride insieme a parenti, amici e conoscenti. Numerosi gli attestati di vicinanza giunti da cittadini, associazioni e persone che lo avevano conosciuto, anche al di fuori della comunità di Cirò.

Ne emerge il ritratto di un uomo amato per la sua spontaneità e per quella capacità di creare un clima di allegria attorno a sé. Un affetto collettivo che oggi accompagna il dolore della moglie e dei due figli, ai quali si stringe idealmente un'intera comunità.

Restano le immagini, le voci e le canzoni di Alfonso. Restano soprattutto i sorrisi di chi lo ha conosciuto, testimonianza di una vita vissuta con il piacere di stare insieme agli altri.

I primi soccorsi: immediato l'intervento dei volontari Cisom e del sindaco

Al momento del malore, avvenuto nei pressi di piazza Pugliese, nel centro storico di Cirò, alcuni volontari del CISOM – Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta, organizzazione di volontariato impegnata nella protezione civile e nel soccorso sanitario, si trovavano nelle immediate vicinanze.

I volontari sono intervenuti prontamente, prestando le prime manovre di rianimazione cardiopolmonare. Sul posto è intervenuto anche il sindaco di Cirò, Mario Sculco, medico di professione, insieme ad altri presenti che hanno contribuito alle operazioni di assistenza.

L'intervento dei volontari e dei sanitari presenti è stato immediato, in una situazione nella quale ogni minuto assume un'importanza fondamentale. Nel frattempo alcuni cittadini si sono attivati per recuperare il defibrillatore semiautomatico disponibile presso la sede municipale di corso Lilio.

Il defibrillatore si sarebbe acceso, ma le batterie non erano sufficienti

Sul funzionamento del dispositivo comunale occorre precisare alcuni aspetti. Secondo la ricostruzione dell'accaduto, il defibrillatore è stato recuperato dopo che alcuni cittadini hanno dovuto forzare la teca che lo custodiva, poiché non erano immediatamente disponibili le chiavi per aprirla.

Una volta raggiunto il paziente, il dispositivo si sarebbe acceso, ma la carica residua della batteria sarebbe risultata insufficiente a consentirne l'utilizzo completo per la defibrillazione.

Un dettaglio che necessita di conferma tecnica ma che, se accertato, renderebbe ancora più evidente la necessità di controlli periodici sulla manutenzione dei dispositivi salvavita presenti negli edifici pubblici. Non basta, infatti, installare un defibrillatore e metterlo a disposizione della comunità: occorre garantire la piena efficienza, la corretta manutenzione e l'accessibilità immediata in qualsiasi situazione di emergenza.

L'ambulanza sarebbe arrivata dopo appena 8-10 minuti: rianimazione proseguita per circa 50 minuti

Un altro elemento importante riguarda l'arrivo dei soccorsi del 118. Secondo la ricostruzione, l'ambulanza proveniente da Cirò Marina avrebbe raggiunto il luogo dell'emergenza in circa otto-dieci minuti, un tempo di intervento particolarmente rapido.

A bordo erano presenti un infermiere e l'autista-soccorritore, che si sono immediatamente attivati per garantire l'assistenza necessaria al paziente. Da quel momento sarebbe iniziata una lunga e impegnativa attività di rianimazione, con il personale dell'ambulanza e i volontari del CISOM che si sarebbero alternati nell'esecuzione del massaggio cardiaco.

Le manovre di rianimazione sarebbero proseguite per circa 50 minuti, con l'applicazione dei protocolli sanitari previsti per una situazione di arresto cardiaco e dei trattamenti farmacologici ritenuti necessari.

L'alternanza degli operatori nelle compressioni toraciche è un aspetto particolarmente importante: mantenere per un tempo così prolungato manovre efficaci richiede infatti un notevole sforzo fisico e una preparazione specifica. Se confermata, questa ricostruzione chiarirebbe anche un aspetto rispetto ad alcune notizie diffuse nelle prime ore, secondo le quali per Frustillo non vi sarebbe stato più nulla da fare già all'arrivo dell'ambulanza.

I tentativi di rianimazione sarebbero invece proseguiti a lungo, grazie all'impegno congiunto di volontari e personale sanitario. Nonostante ogni sforzo, purtroppo, non è stato possibile salvare la vita dell'uomo.

Il nodo più preoccupante: il medico del 118 sarebbe arrivato dopo un'ora

È proprio su questo punto che la vicenda assume una dimensione più ampia, che va oltre il singolo episodio di cronaca.

L'ambulanza sarebbe intervenuta tempestivamente, ma senza medico a bordo. Il medico dell'emergenza territoriale sarebbe arrivato sul posto soltanto dopo circa un'ora dall'inizio dell'emergenza.

Secondo quanto emerge dalla ricostruzione, l'automedica con il sanitario sarebbe partita da Crotone, distante circa 40 chilometri da Cirò, con un percorso che richiede di attraversare un territorio nel quale le caratteristiche della viabilità possono incidere sensibilmente sui tempi di intervento.

Questo significherebbe che il personale infermieristico e i volontari avrebbero sostenuto le operazioni di rianimazione per quasi cinquanta minuti prima dell'arrivo del medico dell'emergenza. Si tratta di tempi che dovranno essere verificati attraverso le registrazioni della centrale operativa del 118, le schede degli interventi e gli orari di attivazione e arrivo dei mezzi.

Ma è proprio questo il punto sul quale occorre concentrare l'attenzione. Perché, in una situazione di estrema emergenza, il medico ha dovuto raggiungere Cirò partendo da Crotone?

Una criticità denunciata da tempo nel Crotonese

La questione della carenza di personale medico nel servizio di emergenza-urgenza non rappresenta certamente una novità per il territorio. Da oltre un anno amministratori, rappresentanti istituzionali, organizzazioni sindacali e operatori sanitari richiamano l'attenzione sulle difficoltà che interessano le postazioni del 118 nella provincia di Crotone.

Una situazione che, secondo le denunce emerse nel tempo, rischia di lasciare vaste porzioni del territorio senza una copertura medica tempestiva, soprattutto nei turni notturni o nelle situazioni in cui i sanitari risultano impegnati in altre emergenze.

La vicenda di Cirò propone quindi un interrogativo fondamentale: la rete dell'emergenza territoriale dispone realmente di un numero sufficiente di medici e mezzi avanzati per garantire interventi rapidi nei centri della provincia?

Non tutte le ambulanze devono necessariamente avere un medico a bordo, poiché il sistema nazionale prevede differenti tipologie di mezzi di soccorso. È però indispensabile che l'organizzazione territoriale garantisca la tempestiva disponibilità di competenze mediche avanzate quando la gravità del caso le richiede.

Nessuna certezza sull'esito, ma il diritto a soccorsi adeguati non può dipendere dalla fortuna

Occorre naturalmente evitare qualsiasi conclusione affrettata. Non esistono, allo stato, elementi sufficienti per affermare che la disponibilità di un defibrillatore pienamente efficiente o l'arrivo anticipato del medico avrebbero certamente salvato la vita di Alfonso Frustillo.

Le condizioni cliniche del paziente e le effettive possibilità di recupero potranno essere valutate soltanto sulla base di elementi sanitari specifici. Ma l'impossibilità di stabilire un diverso esito non può diventare una ragione per ignorare le eventuali criticità del sistema.

La questione non è cercare responsabilità tra coloro che hanno prestato soccorso. Al contrario, va riconosciuto il prezioso lavoro dei volontari del CISOM, del personale dell'ambulanza, dell'infermiere, dell'autista-soccorritore e dei medici presenti sul posto.

La questione riguarda l'organizzazione complessiva dell'emergenza sanitaria, la disponibilità dei mezzi medicalizzati e la capacità di garantire a ogni cittadino un livello di assistenza adeguato indipendentemente dal luogo in cui si verifica un'emergenza.

Ora servono chiarimenti ufficiali sui tempi e sull'organizzazione dei soccorsi

La vicenda richiede risposte chiare da parte dei responsabili del servizio di emergenza territoriale, dell'Azienda sanitaria provinciale di Crotone e di Azienda Zero, per quanto di rispettiva competenza.

Sarebbe importante conoscere gli orari esatti della chiamata, dell'attivazione e dell'arrivo dei diversi mezzi, la postazione dalla quale è partita l'automedica, le ragioni della sua distanza dal luogo dell'evento e l'effettiva disponibilità di medici nelle postazioni del Crotonese durante quel turno. Parallelamente sarà necessario chiarire lo stato di manutenzione del defibrillatore comunale e le modalità previste per garantire l'accesso immediato.

Due questioni distinte, entrambe meritevoli di attenzione: da una parte l'efficienza degli strumenti salvavita pubblici, dall'altra l'organizzazione del soccorso sanitario e la disponibilità tempestiva di personale medico.

La morte di Alfonso Frustillo lascia un dolore profondo nella comunità di Cirò. Raccontare correttamente quanto accaduto significa rispettare la sua memoria, riconoscere l'impegno di chi ha cercato di salvarlo e chiedere che ogni eventuale criticità venga affrontata.

Perché il diritto alla salute non può dipendere dalla distanza tra un paese e la postazione del medico disponibile. E perché, davanti a un arresto cardiaco, anche il tempo è parte essenziale del sistema di cura.