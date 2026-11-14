Presidio davanti alla sede del distretto sanitario. Al centro delle contestazioni la gestione dei flaconcini e le richieste di documentazione. I comitati riferiscono di decine di istanze ancora in corso e attendono le determinazioni della magistratura

Associazioni e cittadini hanno manifestato davanti alla sede del distretto di Rossano, per chiedere chiarimenti sulle presunte irregolarità nelle vaccinazioni contro il Covid. Il presidio era intitolato “Verità e giustizia”. Al centro dell’iniziativa, le richieste di accesso agli atti e le segnalazioni di persone che riferiscono problemi di salute successivi alla vaccinazione. I rappresentanti hanno chiesto verifiche sulla gestione delle somministrazioni e risposte alle istanze dei cittadini.

Vincenzo Veltri, presidente del Comitato Oltre, ha riferito che la documentazione sulle presunte anomalie sarebbe da circa tre anni all’attenzione della Procura della Repubblica di Castrovillari. Secondo quanto dichiarato, i segnalanti attendono di conoscere le determinazioni dell’autorità giudiziaria. La contestazione illustrata da Veltri riguarda soprattutto l’eventuale utilizzo dei flaconcini oltre il tempo consentito dopo l’apertura e la registrazione del prodotto rimasto inutilizzato. Il presidente ha ripetutamente precisato di parlare di ipotesi, non di circostanze accertate. La denuncia dei manifestanti riguarda dunque possibili irregolarità sulle quali chiedono approfondimenti documentali.

«Noi intanto attendiamo l’esito della Procura della Repubblica di Castrovillari», ha affermato Veltri, spiegando che le successive iniziative dipenderanno dalle risposte ricevute. Nel frattempo, il comitato intende proseguire gli incontri e le attività rivolte alla cittadinanza. Nel suo intervento ha espresso anche critiche più generali alla gestione della campagna vaccinale.

Pasquale Pellegrino, presidente dell’associazione Tutela per la Libertà, ha descritto il sostegno offerto alle persone che si rivolgono al gruppo. «Principalmente con l’ascolto», ha spiegato, indicando come obiettivo quello di fare da tramite tra cittadini e istituzioni. L’associazione riferisce di avvalersi di avvocati per richiedere la documentazione necessaria alle singole situazioni. Pellegrino ha parlato di oltre cinquanta persone che avrebbero richiesto accesso agli atti e successivamente un risarcimento. Interpellato sull’esito delle richieste, ha precisato che i procedimenti sono ancora in corso. Non ha quindi riferito risarcimenti già riconosciuti. Un successivo riferimento a oltre cento persone non chiarisce se riguardi le medesime pratiche.

Tra i prossimi passi annunciati dall’associazione c’è la formazione di gruppi distinti in base alle esigenze: persone che riferiscono problemi di salute e cittadini che chiedono informazioni o documenti. L’intenzione dichiarata è organizzare le richieste e accompagnare gli interessati nei rapporti con gli uffici, mantenendo l’attenzione sulle segnalazioni raccolte.

Luca Filippelli, presidente dell’associazione Castrufrancari nel mondo e membro del Comitato Cittadini liberi, ha riferito di oltre cento segnalazioni ricevute dal 2022. Ha indicato nell’accertamento del nesso di causalità uno dei principali problemi delle richieste risarcitorie. «Noi crediamo nella giustizia e nello Stato», ha dichiarato, confermando la fiducia nelle risposte delle istituzioni.

Nell’elenco delle realtà presenti figurano anche Persone in cammino, Italia nel cuore, FISI Vigili del Fuoco, DE.CI.S.A., Associazione siciliana in difesa dei cittadini e OSA Polizia, Organizzazione Sindacale Autonoma. La manifestazione ha riunito associazioni e cittadini attorno alla richiesta di ottenere documenti e chiarimenti sulle procedure seguite nell’ex centro vaccinale.

La richiesta comune è poter ricostruire quanto avvenuto attraverso gli atti delle somministrazioni e la documentazione disponibile. Per le associazioni, l’accesso a queste informazioni rappresenta il passaggio necessario per valutare le singole vicende e decidere come procedere con le iniziative annunciate nel corso dell’incontro.