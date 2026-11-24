Questa storia finita tragicamente con un colpo di pistola in una villetta della Maremma inizia nel mese di maggio 1989: Salvatore Contorno – già storico collaboratore di giustizia estradato negli Stati Uniti e sottoposto al programma di protezione – fece un inopinato e clandestino rientro in Sicilia, stabilendosi presso una villetta con rimessaggio di roulotte a San Nicola L’Arena (frazione di Trabia, in provincia di Palermo) assieme al cugino latitante Gaetano Grado. Il rientro di Contorno avvenne in un clima di feroce guerra di mafia scatenata dall'ala corleonese guidata da Salvatore Riina contro i superstiti della fazione perdente dei "filipponeri" e della famiglia di Santa Maria di Gesù.

Quasi 40 anni più tardi – ma dubbi in proposito erano stati sollevati anche all’epoca dei fatti – la Procura di Caltanissetta ipotizza che la presenza di Contorno sul territorio siciliano non costituiva affatto un'iniziativa isolata o personale, ma rispondeva a una precisa regia investigativa decida dai vertici delle strutture di polizia dell'epoca. In quel frangente, Gianni De Gennaro – che poi diventerà capo della polizia ricopriva l'incarico di Direttore del Nucleo Centrale Anticrimine di Roma, mentre Arnaldo La Barbera guidava la Squadra Mobile di Palermo.

L'intercettazione della cabina telefonica e i dialoghi con De Gennaro

L'individuazione del covo di Contorno fu resa possibile – è la ricostruzione contenuta negli atti d’indagine – dalle perplessità e dalle autonome verifiche condotte dal funzionario di Polizia Gioacchino Genchi. Notando anomalie e movimenti sospetti attorno alla stazione ferroviaria di San Nicola L'Arena, Genchi procedette al all'intercettazione dell'unica cabina telefonica pubblica presente nell'area.

Dall'ascolto dei brogliacci emersero diretti e confidenziali contatti telefonici tra Salvatore Contorno e i vertici di Roma. Il 16 maggio 1989, alle ore 18:30, Contorno contattò direttamente il numero del Nucleo Centrale Anticrimine per parlare con Gianni De Gennaro.

CONTORNO: «Professò, come andiamo».

DE GENNARO: «Mah, come andiamo vedi il maltempo che c'è, io sono raffreddato».

CONTORNO: «Io t'avia chiamato prima, no!».

DE GENNARO: «E... lo so, lo so, lo so. Ero a fare lezione!».

Poco più di un'ora dopo, alle ore 19:36 dello stesso giorno, Contorno richiamò l'utenza di De Gennaro per concordare riferimenti e contatti istituzionali.

CONTORNO: «Senti Gianni... poc'anzi mi ero dimenticato di una cosa... siccome io avevo il numero di dove mi avevi accompagnato tu... no».

DE GENNARO: «come?».

CONTORNO: «avevo il numero dove tu mi avevi accompagnato tu... ti ricordi?».

DE GENNARO: «eh...».

CONTORNO: «dove tu mi hai accompagnato dal dottore... da SI...».

DE GENNARO: «ah, si, si».

L’ipotesi degli inquirenti è che De Gennaro fosse perfettamente a conoscenza della presenza di Contorno a Palermo, pur non avendone dato tempestiva e formale comunicazione all'Autorità Giudiziaria procedente né all'Alto Commissario Antimafia.

Le resistenze di La Barbera e lo scontro con Giovanni Falcone

Nelle sue deposizioni testimoniali, Gioacchino Genchi ha ricostruito le presunte resistenze opposte dall'allora dirigente della Squadra mobile Arnaldo La Barbera di fronte all'esigenza di eseguire immediatamente la perquisizione nel covo di San Nicola L'Arena. La Barbera avrebbe tentennato a lungo, invocando presunte attese di natura superiore, fino a quando non intervenne da Roma il funzionario del Sisde Luigi De Sena (che sarà poi vice capo della polizia e senatore) per ricucire i contrasti interni.

Il blitz, scattato il 26 maggio 1989, portò all'arresto di Contorno e Grado e al sequestro di un ingente arsenale di armi da fuoco. Tuttavia, a spezzare la narrazione ufficialmente veicolata dalla Polizia – che tentava di accreditare la presenza di Contorno a Palermo come una mera violazione amministrativa del programma di protezione o un semplice favoreggiamento personale nei confronti del cugino – sarebbe stato il giudice istruttore Giovanni Falcone.

Chiamato a pronunciarsi sul mandato di cattura, Falcone espresse un fermo dissenso rispetto alla linea "minimalista" della Polizia di Stato, contestando a Salvatore Contorno il ben più grave reato di associazione per delinquere di tipo mafioso. Nel provvedimento giurisdizionale, Falcone evidenziò con chiarezza: «Ad identica conclusione deve pervenirsi per quanto concerne Salvatore Contorno. Risulta dal rapporto della Squadra Mobile di Palermo del 26/5/89 che Contorno utilizzava questa utenza per dare periodica contezza di sé all'Ufficio di Polizia delegato... Risulta altresì che la presenza del Contorno luoghi dove è stato arrestato era tutt'altro che casuale... Non è chi non veda come tali lunghi periodi di permanenza del Contorno in compagnia del cugino ben difficilmente possano trovare giustificazione nella richiesta d'aiuto, specie se ciò si pone in correlazione con le gravi risultanze delle intercettazioni telefoniche».

La scelta intransigente di Falcone – che continuò comunque a collaborare per anni con De Gennaro – di mettere a nudo l'illegittimità della presenza di Contorno a Palermo provocò una durissima spaccatura tra il magistrato e i vertici investigativi romani. Qualche tempo dopo partì la prima delle campagne di delegittimazione nei confronti del magistrato. (1. Continua)