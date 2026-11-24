La giudice ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà. Disposta una provvisionale di 150mila euro a favore della figlia della vittima. Le motivazioni saranno depositate entro 90 giorni

Trent’anni di carcere per l’omicidio di Luigia Borrelli, uccisa il 5 settembre 1995 nel centro storico di Genova. È la condanna inflitta a Fortunato Verduci, carrozziere di 67 anni, per uno dei casi di cronaca nera più inquietanti della città, passato alla storia come il “delitto del trapano”.

La giudice per l’udienza preliminare Martina Tosetti ha pronunciato la sentenza lunedì 23 novembre, dopo circa tre ore di camera di consiglio. Il processo si è svolto con rito abbreviato e la pena coincide con quella richiesta dalla pubblico ministero Patrizia Petruzziello, che segue il caso fin dal 1995 e ha coordinato anche le nuove indagini della Squadra Mobile.

La giudice ha riconosciuto l’aggravante della crudeltà, ma ha escluso quelle dei futili motivi e del nesso teleologico con la rapina. Verduci è stato inoltre assolto dall’accusa di autoriciclaggio. La sentenza ha disposto una provvisionale di 150mila euro a favore della figlia della vittima, Francesca Andreini, costituitasi parte civile con l’assistenza dell’avvocata Rachele De Stefanis.

L’imputato non ha partecipato alla lettura della sentenza. In aula erano presenti la figlia di Luigia Borrelli, che all’epoca dei fatti aveva 19 anni, e Luciano Garofano, generale dei Ris in congedo e consulente tecnico della Procura. La giudice depositerà le motivazioni entro 90 giorni.

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