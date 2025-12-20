Sarina Cerra aveva 78 anni. I funerali previsti domani a Gizzeria. La vicinanza dell’editore Domenico Maduli e di tutta la redazione

Si è spenta questa mattina la madre di Stefania Scarfò, giornalista e conduttrice che su LaC cura il format sportivo televisivo Zona D.

Sarina Cerra aveva 78 anni e viveva a Mortilla, frazione di Gizzeria.

I funerali si svolgeranno domani, domenica 21 dicembre, alle ore 15 nella chiesa di Santa Caterina Labourè di Mortilla.

A Stefania per la perdita dell'amata mamma il cordoglio e la vicinanza dell’Editore network LaC Domenico Maduli, del direttore editoriale Maria Grazia Falduto, del direttore di rete Franco Cilurzo, dei direttori delle testate giornalistiche e dell’intera redazione.