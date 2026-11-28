La mattina del 24 maggio 1991 il signor Vincenzo Cristiano è uscito presto da casa per andare in campagna. Era primavera, la stagione in cui si passa il verderame sui vigneti. I Cristiano, madre padre e sei figli, all’epoca, abitavano nel rione storico di Santa Lucia a Lamezia Terme, proprio sotto la chiesetta che dà il nome al quartiere.

Passando lungo corso Numistrano, il signor Vincenzo si accorse di non avere incrociato, come al solito, il suo secondogenito, Pasquale, 28 anni, di mestiere netturbino assunto dal Comune. Pasquale spazzava le strade, questo era il suo quotidiano compito, come da contratto. D’altronde Pasquale soffriva di attacchi epilettici in seguito a un incidente subito da bambino e gli era fatto divieto di condurre mezzi meccanici.

«Stamattina Pasquale non c’è sul corso», pensò Vincenzo Cristiano diretto al proprio vigneto.

L’eccidio

Qualche ora dopo il figlio Antonio lo raggiunse in campagna per dirgli che Pasquale era stato ucciso insieme al collega Francesco Tramonte. «Mio padre è crollato. In quel momento tutto il nostro mondo è crollato», racconta oggi Francesco Cristiano che di Pasquale era fratello minore.

Ogni dramma poteva essere messo in conto ma non quello, non un omicidio brutale con un’arma d’assalto, un kalashnikov sbucato dal buio, da dietro uno dei cassoni dell’immondizia che l’autocompattatore in cui si trovava Pasquale stava per agganciare, in contrada Miraglia nel quartiere di Sambiase. Un uomo intimò a Eugenio Bonaddio, Pasquale Cristiano e Francesco Tramonte di scendere dal mezzo. Ma appena Francesco Tramonte aprì lo sportello «iniziò a far fuoco contro gli sbigottiti netturbini, uccidendo Tramonte e Cristiano e ferendo Bonaddio», è scritto nella sentenza di primo grado che nel 1994 assolse l’imputato Agostino Isabella. Il processo si chiuse così. Il procedimento morì lì perché il pm dell’epoca, Luciano D’Agostino, depositò in ritardo l’atto d’appello.

Il fratello: «Non dovevano trovarsi su quel mezzo»

«Ci sono tanti aspetti di questa vicenda che mi fanno rabbia – racconta Francesco Cristiano –. A pensarci oggi mi dico: era facile venire a capo del delitto. Bastava un po’ di impegno da parte della magistratura. E uno degli aspetti che mi fa più rabbia è che quella mattina Pasquale e Francesco non dovevano trovarsi su quel camion. Loro avevano il compito di spazzare le strade». La Sepi, la ditta che aveva in appalto la raccolta dei rifiuti, aveva i propri operai. Quella mattina due di loro non si presentarono e sul quel compattatore fecero salire Pasquale e Francesco. «Li hanno mandati a morire», commenta Francesco.

Su questo punto è bene fare chiarezza. Nella sentenza di primo grado si precisa che quando il servizio di raccolta dei rifiuti venne privatizzato, nel 1988, e affidato all’associazione temporanea di imprese Cise sas di Francesco Piacente, Giovannino Iannazzo e Giovanni Rocca, era previsto che la Cise avrebbe usato i compattatori forniti dal Comune e avrebbe fornito gli operai.

Il contratto rimase in vigore fino al 31 marzo 1990. Per sei mesi – dal primo aprile al 30 settembre 1990 – il servizio tornò di competenza comunale e poi venne di nuovo conferito alla Sepi (servizi ecologici Piacente, di Francesco Piacente) che secondo i giudici «altro non era se non la Cise con denominazione variata».

Con questo secondo affidamento le condizioni di contratto rimasero invariate tranne che la messa a disposizione dei mezzi ora spettava in parte all’impresa e l’impiego di manodopera poteva essere costituito anche da operai comunali. La Corte giustifica così il fatto che all’interno dell’autocompattatore vi fossero i due netturbini.

Il viaggio col cuore in gola da Cittadella del Capo

Ma questa giustificazione non calma gli animi dei familiari vista la terribile coincidenza dei tempi e anche il fatto che, comunque, Pasquale Cristiano aveva un’invalidità che avrebbe dovuto impedirgli di salire su un mezzo meccanico.

Il giorno in cui il mondo delle famiglie Tramonte e Cristano crollò, Francesco Cristiano ricorda che si trovava a Cittadella del Capo. «Lavoravo per una ditta telefonica che mi aveva mandato lì a collegare dei cavi. Venne un assistente della ditta e mi disse “devi rientrare a Lamezia Terme”. Non mi diedero altre spiegazioni. Ricordo che rientrai da solo col furgone. Quando arrivai in sede trovai mia moglie e mia sorella. Avevano gli occhi di chi aveva pianto. Mia moglie non riusciva a parlare. Fu mia cognata a dirmi che Pasquale era stato ucciso».

«Mio fratello non credette alla notizia dell’omicidio»

Era così assurda quella morte per la famiglia Cristiano che la mattina del 24 maggio 1991, quando due messi comunali si presentarono a casa della famiglia per comunicare la notizia e trovarono il quarto dei fratelli, Antonio, e la mamma, non vennero creduti. «Mia madre non comprese bene – ricorda Francesco Cristiano – mio fratello Antonio non gli credette proprio e se ne andò al lavoro. Hanno dovuto raggiungerlo sul cantiere per spiegare che era tutto vero».

Il ragazzo impegnato nel sociale

Pasquale Cristiano non era solo un onesto lavoratore e una persona per bene. Era un ragazzo di 28 anni impegnato nel sociale.

«Era stato nell’associazione La Strada – ricorda Francesco –, era stato al fianco del compianto dottore Matarazzo e poi c’erano gli scout. Ha costruito lui la cassetta degli attrezzi che il gruppo Lamezia Terme 5 usa ancora oggi».

Pasquale era taciturno, timido, ma buono e generoso.

«Sono arrabbiatissimo – dice suo fratello Francesco –. Ammazzano i cristiani e non gliene frega niente a nessuno. Hanno mandato questi due ragazzi dentro una guerra che hanno creato loro. E sono morti».

La guerra dei rifiuti e la luce di speranza

La guerra è quella sull’appalto della raccolta dei rifiuti. Da giugno scorso LaC News24 ha dato in esclusiva la notizia della riapertura delle indagini da parte della Dda di Catanzaro. È stato possibile perché il procuratore Salvatore Curcio, già procuratore di Lamezia Terme, ha aperto cassetti che erano rimasti chiusi per anni. In uno di questi c’erano delle munizioni, compatibili con quelle usate per l’eccidio, che le forze dell’ordine avevano trovato, sempre in contrada Miraglia, cinque mesi dopo il duplice delitto. Non se n’è saputo niente per anni. Ora sono al vaglio dei Ris.

«Mio padre e mia madre, così come la moglie di Francesco Tramonte, Angela Vallone, sono morti senza avere giustizia e verità. Il tempo passa, e passa sulle nostre spalle. Ora che una piccola luce si è aperta, almeno noi vorremmo conoscere la verità».