La Protezione civile nazionale affida al dipartimento regionale il completamento delle opere già finanziate e il monitoraggio dei lavori. Coinvolti Reggino, Crotonese e 24 Comuni del Cosentino: entro 30 giorni dovrà arrivare una relazione sullo stato degli interventi

Proseguiranno in via ordinaria gli interventi - inizialmente disposti in regime straordinario – per il superamento dell’emergenza idrica in Calabria. Lo ha deciso la protezione civile nazionale con propria ordinanza che assegna alla Regione Calabria la competenza per il proseguimento e l’attuazione degli interventi previsti.

Lo stato di emergenza per il grave deficit idrico era stato dichiarato per la prima volta nel settembre 2024 dal Consiglio dei Ministri, con un primo stanziamento di 6.900.000 euro, poi prorogato a marzo e ancora ad agosto 2025 con un ulteriore stanziamento di 10.550.000 euro.

I territori interessati dall’emergenza sono la città metropolitana di Reggio Calabria, la provincia di Crotone e i comuni di Calopezzati, Caloveto, Cariati, Corigliano-Rossano, Cropalati, Crosia, Longobucco, Mandatoriccio, Paludi, Pietrapaola, Scala Coeli, Acri, Bisignano, Luzzi, Rose, San Cosmo Albanese, San Demetrio Corone, San Giorgio Albanese, Santa Sofia d’Epiro, Vaccarizzo Albanese, Bocchigliero, Campana e Terravecchia, tutti in provincia di Cosenza.

Con l’ordinanza viene individuata la Protezione civile regionale, quale dipartimento competente a proseguire le funzioni in precedenza svolte dal commissario delegato. In capo al dirigente generale i compiti di completare gli interventi già finanziati e inseriti nei piani approvati, predisporre e trasmettere le relazioni sullo stato di attuazione degli interventi.

L’ordinanza dispone, inoltre, entro 30 giorni la trasmissione di una relazione con i provvedimenti adottati, gli interventi conclusi, quelli ancora in corso e i relativi quadri economici. Allo scopo è stata attivata una contabilità speciale che resterà operativa fino al 31 dicembre 2027.