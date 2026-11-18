Un fascicolo aperto dalla Procura di Roma, l'attenzione dei magistrati dell'antiterrorismo e un interrogativo che riguarda uno dei principi fondamentali dell'ordinamento repubblicano: il divieto di ricostituzione del partito fascista. Finisce sotto la lente della magistratura Futuro Nazionale, il movimento politico guidato dal generale Roberto Vannacci, dopo un esposto presentato dal Sindacato dei Militari.

A riportare la notizia è la Repubblica, secondo cui il fascicolo è stato affidato al pool antiterrorismo della Procura capitolina. Al momento il procedimento risulta aperto senza una specifica ipotesi di reato. Un elemento essenziale per comprendere la vicenda: l'attività giudiziaria è ancora in una fase iniziale e non equivale all'accertamento di responsabilità penali.

L'esposto e il richiamo alla legge Scelba

All'origine degli accertamenti c'è l'iniziativa del Sindacato dei Militari, guidato da Luca Comellini, che già nei mesi scorsi aveva chiesto alla magistratura di verificare se alcune posizioni e iniziative del movimento potessero configurare violazioni della normativa contro la ricostituzione del disciolto partito fascista.

Il riferimento è alla legge Scelba del 1952, che dà attuazione alla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione italiana. La norma vieta la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del partito fascista e individua precise condizioni per configurare il relativo reato.

Secondo quanto emerso dalle precedenti notizie sull'esposto, i denuncianti hanno richiamato diversi aspetti del programma politico di Futuro Nazionale: dalle proposte sulla cosiddetta remigrazione alle iniziative in materia di sicurezza, fino ai progetti di educazione militare rivolti ai giovani.

Si tratta di elementi sui quali il sindacato ha chiesto una valutazione giudiziaria, non di circostanze che dimostrino automaticamente la violazione della legge.

Il precedente della Procura militare

La vicenda si inserisce in un quadro già segnato da altre iniziative giudiziarie. A settembre la Procura militare di Roma aveva avviato accertamenti preliminari sulla presenza di appartenenti alle Forze armate nell'organizzazione di Futuro Nazionale.

In quel caso, però, l'oggetto delle verifiche era differente: riguardava l'eventuale coinvolgimento politico di militari in servizio e la possibile rilevanza delle loro condotte per la giurisdizione militare.

La stessa Procura militare aveva precisato di non aver aperto un'indagine contro Vannacci per ricostituzione del partito fascista, distinguendo nettamente il proprio lavoro dall'esposto presentato alla magistratura ordinaria.

Il confine tra libertà politica e divieto costituzionale

La questione sollevata dall'esposto tocca un tema particolarmente delicato: dove si colloca il confine tra la libertà di espressione e organizzazione politica, garantita dalla Costituzione, e il divieto di ricostituzione di organizzazioni fasciste?

L'ordinamento italiano tutela il pluralismo politico, anche quando le posizioni espresse risultano radicali o fortemente controverse. La legge Scelba, tuttavia, pone limiti specifici alle organizzazioni che perseguono finalità e adottano metodi riconducibili alla ricostituzione del partito fascista.

Non basta dunque la semplice collocazione di un movimento nell'estrema destra per dimostrare l'esistenza di un reato. Occorre valutare fatti, condotte, finalità e gli altri elementi previsti dalla legge.

È su questo terreno che si colloca la richiesta di accertamento presentata dal Sindacato dei Militari.

L'apertura del fascicolo rappresenta un passaggio giudiziario significativo, ma non un giudizio sulla natura del movimento di Vannacci. Saranno gli eventuali approfondimenti della Procura a stabilire se esistano elementi sufficienti per formulare contestazioni penali oppure se la vicenda debba chiudersi senza ulteriori sviluppi.

Per Futuro Nazionale si apre così un nuovo fronte di attenzione giudiziaria, distinto da quello già affrontato dalla magistratura militare, mentre resta centrale la necessità di distinguere le valutazioni politiche dalle responsabilità eventualmente accertabili sul piano penale.