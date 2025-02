C'è una Calabria che proprio non ne vuole sapere di voltare la testa dall'altra parte. Una regione che dell'indifferenza non sa che farsene. Che preferisce far giocare allo scoperto il proprio cuore, rischiare, piuttosto che tenerlo ingabbiato in petto soltanto per assicurarsi la sopravvivenza.

Nei giorni scorsi è divenuto virale un post pubblicato su Facebook da una coppia di ciclisti francesi di passaggio in Calabria. Poche frasi per lanciare un appello: cercare un alloggio a Taverna, in provincia di Catanzaro, per qualche notte al fine di ripararsi dalla pioggia battente di quel periodo.

Dominique e Didier, questi i loro nomi, confidando sulla solidarietà dei calabresi, hanno così condiviso il loro messaggio sui social: «Questo è un Sos. Siamo francesi in viaggio in bicicletta sulla Ciclovia dei Parchi della Calabria. Il tempo è molto brutto. Cerchiamo un alloggio a Taverna per sabato e domenica. Qualcuno potrebbe ospitarci? Grazie mille per la vostra comprensione e la vostra accoglienza». Non è passato molto tempo prima di veder spuntare le prime risposte. In tanti si sono messi subito a disposizione. C'è chi ha lasciato il proprio numero personale per dare ai viaggiatori una temporanea sistemazione, chi ha indicato qualche attività a cui potersi rivolgere, chi si è detto disponibile ad accompagnarli in auto fino al comune dell'entroterra catanzarese. Insomma, la Calabria si è fatta trovare a braccia aperte anche sotto la pioggia. Non ha avuto paura di bagnare il proprio cuore per aiutare il prossimo.

In un secondo post, pubblicato ancora una volta sulla lavagna virtuale di Facebook, i due ciclisti francesi hanno voluto ringraziare gli utenti calabresi che hanno risposto positivamente al loro appello: «Abbiamo trovato un alloggio a Taverna grazie a questo gruppo solidale e benevolo (gruppo "Calabria", ndr). Grazie mille a voi! Quando il tempo non è molto favorevole, il calore umano è importante. Amiamo il nostro viaggio in Calabria e ci sentiamo a casa qui. Facciamo la Ciclovia dei parchi della Calabria. Siamo partiti da Reggio Calabria e andiamo verso Acri».

Un viaggio in bicicletta, dunque, pensato per andare incontro alle bellezze del territorio calabrese e finito per svelare, tra i tesori più preziosi custoditi in regione, anche la generosità di un popolo pronto ad intervenire senza tentennamenti per non lasciare indietro nessuno.