Anche Reggio Calabria è tra le piazze protagoniste della mobilitazione promossa dalla Cgil in occasione dello sciopero generale indetto dal sindacato. Il corteo è partito da piazza Duomo per raggiungere piazza De Nava, dove è previsto il comizio conclusivo di Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.

Alla manifestazione hanno aderito, come riferito da Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil Area Metropolitana di Reggio Calabria, il Cidi, con Anna Borrello, l’Anpi, l’Ampa, il Coordinamento contro tutte le guerre e l’associazione Territorio e Progresso. Presenti anche gli agricoltori, rappresentati da A. Zangari.

«Sei piazze calabresi su cento in Italia, questo ci conforta perchè dimostra la partecipazione e la condivisione nella contestazione di una legge di bilancio che dimentica le vere esigenze del popolo perché taglia sulla sanità, taglia sulla scuola, non rivaluta le pensioni, taglia il welfare. È un'economia focalizzata sui 17 miliardi euro destinati al riarm. I 2000 emendamenti presentati dalla maggioranza sono emblematici. Si tenga conto che anche i governatori hanno alzato la voce perché il taglio alla sanità e al welfare e ingente e impedisce di dare risposte ai territori. Si stanno cercando i 500 milioni per la sanità ma si continua a tagliare la scuola pubblica, finanziando le scuole private. Si dà il bonus agli over 75, non a tutti, per spese mediche e sarà altro miliardo e mezzo che finirà nelle casse della sanità privata. Nel frattempo c'è un Mezzogiorno che è completamente dimenticato ed evocato solo quando si tratta di autonomia differenziata al quale noi siamo fortemente contrari. Torneremo in piazza il prossimo 12 dicembre a Cosenza», dichiara Gianfranco Trotta, segretario generale della Cgil Calabria.