Tre persone arrestate in flagranza, una piantagione di cannabis scoperta in un'area agricola nascosta dalla vegetazione e oltre 15mila euro in contanti sequestrati. È il bilancio di un'operazione condotta dai carabinieri nel territorio di Marcedusa, in provincia di Catanzaro, nell'ambito dei controlli contro la coltivazione e il traffico di sostanze stupefacenti.

L'intervento risale al 9 ottobre scorso, quando i militari dell'Aliquota Operativa della Compagnia di Sellia Marina, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria», hanno individuato una piantagione dotata di un sistema autonomo di irrigazione.

All'interno dell'area sono state sorprese tre persone impegnate nella recisione e lavorazione delle piante. I carabinieri hanno rinvenuto 27 fusti di cannabis, alti circa due metri e mezzo, e circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta, custodita in un'area adibita all'essiccazione.

Le attività investigative sono state successivamente estese, con il coinvolgimento delle Stazioni dei carabinieri di Botricello e Mesoraca, attraverso perquisizioni personali, veicolari e domiciliari nelle province di Catanzaro e Crotone.

Nel corso dei controlli sono stati sequestrati oltre 15.700 euro in contanti e un congegno a scatto con caratteristiche apparentemente riconducibili a una cosiddetta «penna-pistola». Il dispositivo sarà sottoposto ad accertamenti balistici per verificarne la natura e il funzionamento.

Nell'ambito della stessa operazione, un giovane di 21 anni è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Catanzaro per l'ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nella sua automobile sono stati trovati circa 21 grammi di marijuana e un bilancino di precisione.

La piantagione è stata smantellata e tutto il materiale utilizzato per la coltivazione e l'essiccazione è stato sequestrato, insieme alla sostanza stupefacente.

I tre indagati, arrestati in flagranza e condotti nella Casa circondariale di Catanzaro, sono comparsi il 12 ottobre davanti al giudice per le indagini preliminari, che ha convalidato gli arresti e disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere.

Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari e per tutte le persone coinvolte vale il principio della presunzione di non colpevolezza fino a eventuale sentenza definitiva.