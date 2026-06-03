Conferenza stampa, questo pomeriggio, in Questura a Cosenza, sulla strage di Amendolara, in cui, due giorni fa, hanno perso la vita quattro braccianti, arsi vivi all’interno di un’auto parcheggiata all’interno di una stazione di rifornimento sulla statale 106.

All’incontro con i giornalisti, ha partecipato il procuratore di Castrovillari Alessandro D’Alessio, che ha detto: «Le indagini sono soltanto all’inizio, e ci troviamo nella fase dei provvedimenti precautelari. In questa bruttissima storia, ho apprezzato la professionalità della Polizia di Stato e della Squadra Mobile di Cosenza, che si trovano ad operare in un territorio difficilissimo».

Il procuratore di Castrovillari D’Alessio ha poi lodato la sinergia tra tutte le forze dell’ordine in campo, per poi soffermarsi sulla metodologia investigativa messa in campo: «Quando si verifica un episodio efferato come questo – ha dichiarato in conferenza stampa – il primo obiettivo è quello di dare una identità agli indiziati e raccogliere quanti più indizi possibili da sottoporre al vaglio del giudice».

Il procuratore D’Alessio ha pesato attentamente le parole, precisando che non tutti gli elementi già a disposizione degli investigatori possono, in questa fase, essere condivisi con gli organi di informazione: «La mia presenza qui è il segnale del grande rispetto che nutro nei confronti della vostra categoria. In qualità di procuratore, non ho canali preferenziali con una testata giornalistica piuttosto che con un’altra».

Poi, una critica netta e decisa sulla pubblicazione delle immagini catturate dal sistema di videosorveglianza della stazione di rifornimento. «Pubblicare alcune notizie fa male alla verità dei fatti».

A prendere la parola dopo il procuratore della Repubblica di Castrovillari è stato poi il dirigente della Squadra Mobile di Cosenza Gianni Albano, che ha subito definito «complessa» l’indagine in corso: «Siamo partiti dalle analisi delle immagini della stazione di servizio. Fondamentale, a questo proposito, è stata la collaborazione del gestore e del proprietario dell’impianto di rifornimento»

Il dirigente della Squadra Mobile Albano ha poi descritto i passaggi che hanno scandito la fase omicidiaria: «La persona che stava al posto del guidatore è scesa dalla macchina ed è andata ad aprire il cofano. Il passeggero anteriore intanto rompeva una maniglia interna per non far scendere le cinque persone sedute dietro, e subito dopo ha bloccato la portiera. Soltanto uno è riuscito a uscire dalla vettura, infrangendo i vetri interni dell’auto, e riportando la frattura di un braccio».

Gli investigatori hanno provveduto a incrociare i volti del conducente e del passeggero anteriore, riuscendo a risalire ai loro luoghi di residenza: Trebisacce e Villapiana. In questo, è stato fondamentale il supporto della Polizia stradale di Trebisacce e della divisione SCO. Le indagini proseguono per ricostruire il movente dell’omicidio plurimo, a proposito del quale rimane uno stretto riserbo», ha concluso il dirigente Albano.

A prendere di nuovo la parola il procuratore D’Alessio: «Siamo in attesa che gli indagati diano la loro versione dell’evento. Quello che c’è dietro questo bruttissimo fatto di cronaca lo dobbiamo ancora approfondire, perché al momento non abbiamo certezze».