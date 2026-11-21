L’ex poliziotto che lavorò in Calabria nelle inchieste Why Not e Poseidone è una delle fonti centrali della ricostruzione della Procura di Caltanissetta sui misteri del 1989 e sui possibili collegamenti con le stragi. Ma le sue testimonianze furono contestate da altri protagonisti delle indagini, a cominciare da Ilda Boccassini

È una vecchia storia di mafia, apparati investigativi e presunti giochi di potere quella che la Procura di Caltanissetta sta provando a ricostruire per cercare nuovi collegamenti tra i misteri del 1989 e le stragi del 1992. Al centro delle verifiche ci sono il ritorno in Sicilia del pentito Salvatore Contorno, le lettere anonime del cosiddetto Corvo, l’attentato a Giovanni Falcone all’Addaura e, sullo sfondo, il depistaggio sulla morte di Paolo Borsellino e la scomparsa della sua agenda rossa. Nelle ipotesi investigative, alcune di quelle vicende potrebbero essere legate anche ai comportamenti attribuiti all’ex capo della Polizia Gianni De Gennaro, che si è tolto la vita nella sua casa di campagna pochi giorno dopo la perquisizione subita nell’ambito dell’indagine sui presunti inquinamenti probatori.

Una parte significativa di questa ricostruzione poggia sulle dichiarazioni di un ex poliziotto: Gioacchino Genchi. Collaboratore della Squadra mobile di Palermo negli anni delle stragi, poi consulente informatico di diverse Procure e oggi avvocato, Genchi è stato più volte coinvolto in procedimenti legati all’acquisizione e alla conservazione di tabulati telefonici, dai quali è sempre uscito scagionato. Nel 2011 fu destituito dall’allora capo della Polizia Antonio Manganelli per comportamenti e dichiarazioni giudicati gravemente lesivi del prestigio delle istituzioni. La giustizia amministrativa ne dispose successivamente il reintegro. Genchi fu anche uno dei consulenti chiave nelle inchieste di Luigi De Magistris in Calabria: Why Not e Poseidone tra tutte.

Il ritorno di Contorno e la «pista minimalista»

Nel 1989 Genchi lavorava con il capo della Squadra mobile palermitana Arnaldo La Barbera, al quale rimase legato professionalmente fino al 1993. In quel periodo, secondo quanto ha raccontato, il dirigente gli avrebbe confidato di dover «vestire il pupo», cioè chiudere l’indagine che avrebbe portato alle confessioni del falso pentito Vincenzo Scarantino, senza approfondire determinate piste perché «a Roma non vogliono che si vada in determinate direzioni».

Genchi sostiene di essersi allontanato perché non condivideva quella gestione delle indagini. Una ricostruzione che si scontra con le valutazioni di altri protagonisti di quella stagione. Ilda Boccassini, magistrata che coordinava le inchieste sulle stragi, ha descritto l’ex poliziotto come una persona pericolosa per le istituzioni, incline a vedere complotti e depistaggi ovunque, sostenendo che il suo contributo investigativo fosse stato nullo.

Le corti nissene, pur segnalando nelle sue dichiarazioni alcune «coloriture» ritenute inverosimili e una tendenza a riferire i fatti in maniera suggestiva, ne hanno tuttavia riconosciuto l’attendibilità su alcuni aspetti. È proprio su quei racconti che la Procura di Caltanissetta è tornata a concentrarsi, a partire dalla vicenda dell’arresto di Contorno.

Il pentito fu fermato nel 1989, armato, in una zona interessata da diversi omicidi di mafia. Secondo Genchi, fu una sua intuizione a consentire di individuarlo: isolando le altre cabine telefoniche, riuscì a ricostruire quella dalla quale Contorno aveva chiamato De Gennaro, allora in servizio alla Criminalpol di Roma. Anche in quella circostanza, sostiene l’ex poliziotto, La Barbera sarebbe stato indirizzato verso una «pista minimalista», senza approfondire né il significato di un’espressione usata dal collaboratore di giustizia, interpretata come possibile preludio a un’azione di fuoco, né la possibilità di perquisire il suo rifugio.

La presunta «loggia Contorno» e le cordate nella Polizia

Le indagini e i processi dell’epoca non accertarono collegamenti tra Contorno e gli omicidi. Genchi, tuttavia, ha parlato di una sorta di cordata nata attorno a quella vicenda, definita «loggia Contorno». Nella sua ricostruzione ne avrebbero fatto parte almeno tre futuri capi della Polizia: De Gennaro, Antonio Manganelli e Alessandro Pansa. Una rete che, secondo l’ex investigatore, sarebbe stata sostenuta dai vertici dell’istituzione di allora, Vincenzo Parisi e Luigi Rossi.

Genchi contrappone a quella che definisce una «frangia vincente» un gruppo destinato a perdere peso negli apparati investigativi, nel quale colloca anche Bruno Contrada, già dirigente della Squadra mobile di Palermo, successivamente arrestato e condannato per concorso esterno in associazione mafiosa.

È su questo sfondo che si inserisce l’attuale ipotesi della Procura nissena: secondo i pm, i presunti depistaggi attribuiti a De Gennaro potrebbero essere stati funzionali a nascondere la conoscenza, da parte dei vertici della Polizia, della presenza di Contorno in Sicilia. Una presenza che, nella prospettiva investigativa, sarebbe stata quantomeno tollerata, se non avallata, nella speranza che i propositi di vendetta del pentito contro i Corleonesi di Totò Riina potessero favorire l’emersione di nuovi elementi e la cattura di esponenti mafiosi.

Il Corvo, l’Addaura e i rapporti con Falcone

La Procura individua analogie tra questo scenario e quello descritto nelle lettere del Corvo, che accusavano De Gennaro di aver armato la mano di un presunto «killer di Stato». Accuse che, secondo la ricostruzione degli inquirenti, si inserirebbero in una vicenda più ampia, fatta salva la parte delle missive che coinvolgeva Falcone e altri magistrati estranei alla presunta operazione.

Nella lettura dei pm, De Gennaro avrebbe manifestato una vera e propria ossessione per i segreti che Contorno avrebbe potuto rivelare. È un’ipotesi investigativa che si misura però con un interrogativo storico e giudiziario ancora difficile da sciogliere: perché Falcone continuò a fidarsi di De Gennaro, anche dopo l’attentato fallito all’Addaura del giugno 1989?

Il rapporto tra i due, secondo la ricostruzione riportata negli atti, sarebbe rimasto solido fino alla morte del magistrato. La sera dell’attentato, fu proprio De Gennaro a raggiungere Falcone nella sua abitazione per discutere delle «menti raffinatissime» che avevano progettato di ucciderlo e organizzare le misure di protezione.

Intanto, sul sito dello studio legale di Genchi sono pubblicate in evidenza le cronache relative alle perquisizioni e alle richieste di arresto che riguardano De Gennaro e Contorno. Un ulteriore capitolo di una vicenda nella quale i racconti di un ex investigatore, le ricostruzioni della Procura e le contraddizioni con le testimonianze di altri protagonisti continuano a intrecciarsi.