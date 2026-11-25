La protezione per Totuccio Contorno potrebbe essere ripristinata. La sua posizione torna al centro dell'attenzione dopo le nuove contestazioni della Procura di Caltanissetta nell'inchiesta sui presunti depistaggi legati alla strage di via D'Amelio e dopo la morte di Gianni De Gennaro. La commissione del Viminale chiamata a valutare le richieste di tutela è attesa al vaglio della sua posizione, mentre il suo avvocato smentisce che l'anziano ex collaboratore di giustizia sia stato trasferito d'urgenza in un luogo segreto.

Le indiscrezioni su un presunto spostamento dalla sua abitazione nel Viterbese erano circolate dopo che il nome della località sarebbe comparso nell'ultima richiesta di misura cautelare presentata dalla Dda di Caltanissetta. Ma Salvino Greco, legale di Contorno, ha negato al Corriere della Sera che il suo assistito sia stato prelevato: «Non mi risulta affatto che sia stato prelevato dall'abitazione dove vive con il figlio ammalato e la moglie». E ha aggiunto: «Sua moglie mi ha detto che sta guardando la televisione».

La voce del trasferimento era stata riferita durante la trasmissione televisiva Lo Stato delle cose da Tanino Grado, ex esponente di spicco della famiglia mafiosa di Santa Maria di Gesù, legata a Stefano Bontate. Grado aveva raccontato di aver appreso dalla moglie di Contorno che il marito era stato accompagnato via dagli «angeli custodi», espressione con cui la donna avrebbe indicato gli uomini del servizio di protezione. Anche su questo punto Greco ha ridimensionato la ricostruzione: «Da quanto mi risulta, Contorno non vede il cugino da dieci anni».

La possibile riattivazione della protezione

Contorno, oggi ottantenne, era uscito dal programma di protezione alcuni anni fa, dopo la revoca della misura in seguito al suo coinvolgimento in altre vicende giudiziarie. Ora il Viminale potrebbe valutare un nuovo inserimento, anche alla luce dell'esposizione mediatica determinata dall'inchiesta su De Gennaro. La decisione è attesa dalla commissione ministeriale competente.

Il tema della sicurezza si intreccia con una situazione personale e sanitaria che il legale descrive come particolarmente delicata. «Comunque vada il Riesame, Contorno è già ai “domiciliari” perché ha 80 anni, non esce praticamente più di casa perché è molto malato, ha anche una certificazione medica che attesta la sua difficoltà attuale», ha spiegato Greco. «Negli ultimi due anni ha avuto un crollo. Quindi non è che non voglia parlare con i magistrati, ma nelle sue condizioni non è proprio in grado di rendere dichiarazioni».

Il rapporto con De Gennaro e le intercettazioni

Il nome di Contorno compare nell'inchiesta di Caltanissetta per una conversazione intercettata il 30 agosto 2025 dai carabinieri del Ros. A parlare con lui è Francesco Pacetto, ispettore di polizia e collaboratore di De Gennaro, anche lui coinvolto nell'indagine. Al centro del colloquio ci sono proprio le condizioni dell'ex capo della Polizia e i suoi rapporti con l'anziano ex pentito.

«Ma il principale che dice? È che non lo sento e non lo vedo», domanda Contorno, secondo la trascrizione riportata dalla stampa. Pacetto gli risponde che De Gennaro avrebbe trascorso parte di agosto in Toscana, aggiungendo: «Lì in Toscana dove siamo andati una volta». Per gli investigatori, il passaggio sarebbe indicativo di una visita di Contorno nella proprietà toscana dell'ex capo della Polizia, accompagnato dallo stesso Pacetto.

La Procura contesta a De Gennaro, Pacetto e Massimo Carnicelli di avere concorso a indurre Contorno a non rendere dichiarazioni ai magistrati di Caltanissetta nell'ambito degli accertamenti sulla strage di via D'Amelio. È un'ipotesi investigativa che dovrà essere verificata nel corso del procedimento. La richiesta di arresti domiciliari nei confronti degli indagati è stata respinta dalla gip Giulia Zappalà.

Le chiavette Usb e la parola “Contorno”

Un altro capitolo riguarda i supporti informatici sequestrati durante le perquisizioni. Tra questi ci sarebbero alcune chiavette Usb nella disponibilità di Donatella Peruzzi, funzionaria del Dis e collaboratrice di De Gennaro. Sui dispositivi sarebbero state individuate indicazioni come “stragi” e “Contorno”.

Gli investigatori starebbero verificando la presenza di eventuali cancellazioni di file e possibili modifiche ai contenuti, anche alla luce di incongruenze emerse durante gli accertamenti. Si tratta di verifiche ancora in corso: il significato delle annotazioni e l'eventuale rilevanza dei documenti dovranno essere chiariti dagli inquirenti.

Il Riesame e la richiesta di rinvio della difesa

Il primo dicembre il Tribunale del Riesame dovrà pronunciarsi sull'appello presentato dalla Procura contro il rigetto delle misure cautelari. Dopo la morte di De Gennaro, la richiesta nei suoi confronti esce inevitabilmente dal quadro, mentre resta quella relativa a Contorno e agli altri indagati per i quali i pubblici ministeri insistono sulle misure.

Il legale dell'anziano ex collaboratore ha già annunciato l'intenzione di chiedere più tempo per preparare la difesa. «Ho avuto solo ieri il corposo fascicolo delle accuse e chiederò di certo un rinvio dell'udienza del Riesame, devo avere il tempo necessario per studiare la nostra difesa», ha spiegato Greco. Sarà quindi il collegio a valutare la richiesta e, nel merito, le contestazioni della Procura e gli elementi portati dalle difese.

La vicenda si muove così su due piani distinti ma destinati a incrociarsi: da una parte la valutazione del Viminale sulla possibile riattivazione della protezione per Contorno, dall'altra il procedimento giudiziario sulle presunte pressioni affinché non parlasse con i magistrati. Sullo sfondo, le condizioni di salute dell'ottantenne, che il suo avvocato considera incompatibili con la possibilità di affrontare nuovi interrogatori.