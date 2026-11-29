Nel libro di Sandro de Bonis torna sempre un'immagine: la soglia. È il posto di chi non si chiude in casa e non si perde nella piazza. Sta dentro il suo tempo senza smettere di essere quello che è. Da lì l'autore guarda a una domanda che molti considerano archiviata: ha ancora senso parlare di cattolicesimo democratico?

L'impegno dei cattolici democratici nel tempo della complessità (Giacovelli Editore, 2026), con la prefazione di Graziano Delrio, risponde di sì. Ma pone una condizione precisa. L'eredità di Sturzo, De Gasperi e Moro deve diventare una «coscienza critica e generativa». Non deve essere un album di famiglia da sfogliare con nostalgia.

Il percorso parte dalla modernità. De Bonis guarda al legame tra scienza, tecnica e capitalismo e alla «gabbia d'acciaio» di Weber. Poi passa al narcisismo alimentato dai social e alla paura come sentimento politico. La tesi più forte è che la modernità sia nata in buona parte dal cristianesimo e poi gli si sia rivoltata contro. Segue una lettura della complessità come rete senza centro, dove la politica non può più comandare e può solo orientare. Il cuore del libro è la proposta: chiamare la politica «cura» e misurarla sui territori, sulla persona, sull'Europa e sull'ecologia integrale. La chiusura invoca un «nuovo inizio» e indica nell'incarnazione la chiave per stare dentro la storia.

Le fonti sono tante e ben scelte, da Galimberti a Cacciari, da Charles Taylor a Lingiardi fino a Papa Francesco. E si sente una passione politica vera, nata tra Luzzi e Pavia e nel rapporto con il senatore Francesco Smurra. Il rovescio è un registro spesso filosofico, in cui alcune parole tornano con insistenza. Anche le proposte concrete, su scuola, territori e solitudine digitale dei giovani, restano più accennate che sviluppate. Del resto l'autore lo mette in conto quando definisce il suo libro «attraversato da domande più che da risposte». Alcune gliele abbiamo fatte.

Lei scrive che la tradizione dei cattolici democratici non può essere semplicemente riproposta. Che cosa resta vivo di quella storia?

Rispetto al Novecento tutto è cambiato: oggi viviamo nel tempo della complessità. La globalizzazione, le trasformazioni tecnologiche, l'intelligenza artificiale, le disuguaglianze economiche e le nuove fragilità sociali rendono sempre meno sufficienti le risposte semplicistiche. In questo contesto il cattolicesimo democratico può recuperare una delle sue caratteristiche più importanti: la capacità di avere una visione della società. Non un'identità culturale da conservare con nostalgia, ma una tradizione di pensiero e di azione da rimettere in movimento. L'immagine del vivere sulla soglia suggerisce proprio questo: apertura, confronto, responsabilità. Tradotto in pratica, significa assumere una posizione di avanguardia. È lo spirito che dobbiamo custodire anche oggi.

Nel libro sostiene che la modernità ha radici cristiane e poi si è rivoltata contro il cristianesimo. La secolarizzazione è una minaccia per la fede?

Non va vista necessariamente come una minaccia. È piuttosto un tempo in cui la fede è chiamata a riscoprire la propria autenticità. Stare sulla soglia significa vivere dentro la società e partecipare ai suoi processi di trasformazione, senza rinunciare alla propria identità e ai propri principi. Un impegno vissuto così permette di ritrovare il senso autentico della fede. Non più un dato ereditato o scontato, ma una scelta libera e consapevole.

Lei richiama spesso Aldo Moro. Che cosa insegna a una politica che sembra ridotta ad amministrare il presente, schiacciata da tecnica e algoritmi?

Moro aveva una concezione altissima della politica. La fondava sulla comprensione dei processi storici, sulla capacità di interpretare il cambiamento e sulla necessità di costruire convergenze tra culture politiche diverse. Oggi, per non soccombere agli automatismi tecnologici e agli algoritmi, la politica deve continuamente allargare i propri orizzonti. Deve riconoscere le trasformazioni profonde della società e dare rappresentanza alle nuove domande di partecipazione. Solo uscendo da una visione burocratica e amministrativa del presente può tornare a indicare una direzione per il futuro.

Nel libro la politica prende un nuovo nome: cura. Che cosa significa, in concreto, davanti al peso dei grandi poteri economici?

Il tecno-capitalismo e le logiche di mercato e di automazione rischiano di togliere alla politica la sua dimensione umana e relazionale. Recuperarne il primato significa riaffermare che le decisioni fondamentali sul futuro della società non possono essere lasciate soltanto agli interessi dei grandi centri economici. Declinare la politica come cura vuol dire coltivare la dignità della persona come fondamento dell'organizzazione sociale. Significa fare della solidarietà il criterio delle scelte economiche e sociali e avere cura della partecipazione, che è vitale per la democrazia. Vuol dire impegnarsi per la giustizia sociale, perché la libertà sia davvero accessibile a tutti. E avere cura delle nostre città e della politica stessa, l'azione più alta con cui si costruisce il bene comune.

La sua formazione politica è cominciata in Calabria. Che cosa le ha lasciato quella stagione? E che cosa direbbe ai ragazzi che oggi scendono in piazza?

Ognuno di noi è il frutto degli incontri che ha fatto, delle amicizie che ha coltivato, degli ambienti in cui ha vissuto. In Calabria ho fatto esperienze umane e formative profonde, che mi hanno segnato. Sono legate anche a figure straordinarie come il senatore Smurra. Ai giovani dico che non esiste una ricetta universale: l'importante è continuare a coltivare i propri sogni. Vederli in piazza è bello e incoraggiante, perché dimostra sensibilità per il destino del nostro mondo. Ma indignarsi e protestare non basta. L'unico vero strumento collettivo per risolvere i problemi e cambiare le cose resta la politica, vissuta come passione e servizio.

Oggi i cattolici democratici sono dispersi tra partiti diversi e spesso poco influenti. Serve un nuovo soggetto politico?

L'unità politica dei cattolici si è chiusa con la fine della Democrazia Cristiana. Con essa è finita anche l'esperienza di un partito di soli cattolici, come fu il PPI. Usando la prospettiva di Moro, siamo entrati in quella che potremmo chiamare una «quarta fase». I cattolici democratici non devono chiudersi in un recinto separato, devono essere lievito. Significa sapersi incontrare e dialogare apertamente con le altre culture politiche. È ciò a cui aspiriamo e che cerchiamo di fare dentro il Partito Democratico.