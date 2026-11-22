Tripudio di applausi per lo spettacolo di Rosario Palazzolo diretto da Christian Parisi. Una riflessione feroce e ironica sul mestiere dell'attore, sulle fragilità umane e su un pubblico chiamato a confrontarsi con le proprie contraddizioni

C'è qualcosa di profondamente crudele nel rapporto tra un attore e il suo pubblico . Da una parte qualcuno disposto a esporsi, a mettere in gioco la propria identità, persino la propria dignità, dall'altra chi osserva, giudica, applaude oppure resta indifferente. Rosario Palazzolo parte da questa relazione per costruire “Via Crudex – Cantico della minaccia” , lo spettacolo che domenica scorsa ha inaugurato la tredicesima stagione di Teatro Primo a Villa San Giovanni , portando sul palcoscenico una riflessione feroce, ironica ea tratti dolorosa sul mestiere dell'attore e sulle contraddizioni che accompagnano l'esistenza stessa del teatro.

Una drammaturgia che si sviluppa attraverso otto quadri , nei quali il confine fra rappresentazione e realtà diventa progressivamente più sottile, mentre la comicità lascia affiorare una dimensione inquietante. Si ride, anche parecchio, salvo poi accorgersi che dietro certe situazioni paradossali si nasconde qualcosa di terribilmente serio.

A sostenere questa via crucis artistica la verve camaleontica di Stefano Cutrupi e Silvana Luppino , protagonisti di una prova che richiede una notevole capacità di attraversare registri diversi. I personaggi cambiano volto, atteggiamento e intenzioni, passando dalla provocazione alla debolezza, dall'esasperazione comica a momenti di maggiore tensione emotiva. Una continua trasformazione che restituisce anche la fatica dell'attore , chiamato a reinventarsi per conquistare un pubblico sempre più esigente e spesso incapace di riconoscere ciò che si nasconde dietro una rappresentazione. Eccesso e imprevedibilità fanno da contorno ad una presenza scenica incisiva dei due attori, rispettivamente direttori artistici del Teatro dei 3 Mestieri di Messina (lui) e del Teatro Primo (lei, con Christian Parisi).

La regia accompagna questa tensione senza cercare soluzioni accomodanti. E proprio quando sembra possibile individuare una direzione , Via Crudex cambia prospettiva, costringendo lo spettatore a rimettere in discussione quanto appena visto. Ma il bersaglio va ben oltre il mondo dello spettacolo, perché c'è una società intera dentro questa rappresentazione, con la sua ossessione per il consenso , il bisogno di essere riconosciuto e la disponibilità a sacrificare qualcosa di sé pur di ottenere attenzione. L'attore diventa così lo specchio di una condizione umana nella quale appare finisce spesso per contare più di essere .