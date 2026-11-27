Il tour nazionale de “L'Esclusa” prenderà ufficialmente il via la sera del prossimo 16 gennaio 2027 dal Teatro Francesco Cilea, ma la produzione, la Inside production, ha voluto lanciare, insieme all’amministrazione comunale, non solo l’evento di spettacolo in sé ma anche un messaggio culturale rivolto in particolare alle nuove generazioni. D’altra parte, la scelta di presentarlo proprio all’indomani della Giornata contro la violenza sulle donne non è casuale, come non lo è il fatto che un racconto avvincente sulla determinazione femminile di fronte al (pre)giudizio sociale abbia ancora oggi tanto da raccontare.

L'adattamento teatrale del primo romanzo di Luigi Pirandello, scritto nel 1893 e poi pubblicato nel 1901, inserendosi tra i progetti speciali riconosciuti e sostenuti dal Ministero della Cultura per il novantesimo anniversario della scomparsa dello scrittore è promosso da Inside Productions in collaborazione con la Compagnia dei Miti. Come evidenziato dal general manager di Inside Productions, Giuseppe Costantino Lentini, «la scelta non è casuale, il Teatro Francesco Cilea, teatro importante sia dal punto di vista storico culturale lo conoscete meglio di me, e poi già l'anno scorso noi siamo stati qui con alcune produzioni, un tour nazionale dedicato a Ennio Morricone che portiamo ancora in giro per l'Italia ».

Alla guida dell'adattamento drammaturgico e alla regia c'è Salvatore Carmine Guglielmino, che ha impostato l'opera sul valore sociale e sulla contemporaneità dei temi pirandelliani. «A me piace fare le sfide inedite, perché bisogna portare sempre qualcosa di nuovo e provare a dare dei messaggi nuovi e contemporanei», ha detto il regista, spiegando di aver focalizzato la scrittura sul rapporto fra la protagonista e le figure maschili della sua vita.

Il cast principale vede Debora Caprioglio vestire i panni della protagonista Marta Ayala e Stefano Masciarelli in quelli di Antonio Alvignani, mentre lo stesso Guglielmino firma una doppia interpretazione: «Interpreto due ruoli, sia il marito che il padre, ma è una scelta registica, perché in realtà sono due facce della stessa medaglia, tutti e due legati al patriarcato», ha spiegato il regista, elogiando inoltre la prova drammatica di Masciarelli che «in questa parte si è calato alla grande».

In un intervento video, l'attrice protagonista Debora Caprioglio ha espresso il proprio orgoglio per la prima al Teatro Cilea, definendo il testo «una storia meravigliosa, la storia di una donna che trova il coraggio di ribellarsi ai dettami di una società dei primi del '900» ed evidenziando come l'intreccio saprà tenere il pubblico «incollato alla poltrona».

Il valore sociale e il riscatto femminile

A testimoniare la vicinanza delle istituzioni locali è intervenuta l'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria, Lucia Fio, delegata dal sindaco. L'assessore ha collegato la figura della protagonista ai temi della parità di genere, della lotta alla discriminazione e della prevenzione della violenza sulle donne. «L'esclusa di Pirandello ci racconta una donna che vive il peso del pregiudizio, il peso del giudizio sociale, la discriminazione, l'emarginazione», ha dichiarato Lucia Fio. L'assessore ha poi rimarcato la funzione culturale del palcoscenico: «Io credo che proprio l'arte e in questo caso il teatro siano lo strumento più forte, più dirompente per scardinare quei retaggi culturali che noi ci portiamo». Concludendo il suo intervento, Lucia Fio ha richiamato il valore centrale del riscatto personale e sociale racchiuso nell'opera: «Marta ne è un esempio. Marta poi studia, Marta inizia ad insegnare... si ripropone lei non come vittima, ma si ripropone come protagonista della sua vita», sottolineando l'importanza di trasmettere questo messaggio ai giovani, a cui è andato l’invito a frequentare il teatro.